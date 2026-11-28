Los Angeles wurde am Samstagmorgen von einem Erdbeben der Stärke 5,0 erschüttert. Ein Flugzeug musste am Flughafen LAX durchstarten, die Behörden registrierten mindestens 19 Nachbeben.

Darum gehts Ein Erdbeben der Stärke 5,0 erschütterte am Samstagmorgen den Grossraum Los Angeles in Kalifornien

Am Flughafen LAX musste ein Flugzeug durchstarten, es kam zu Verspätungen von bis zu 15 Minuten

Binnen 45 Minuten wurden mindestens 19 Nachbeben registriert, das stärkste erreichte Stärke 3,7

Daniel Macher Redaktor News

Ein Erdbeben der Stärke 5,0 hat am Samstagmorgen den Grossraum Los Angeles erschüttert. Die Erschütterungen waren in weiten Teilen der Millionenmetropole zu spüren. Am Flughafen LAX musste ein Passagierflugzeug seinen Landeanflug abbrechen. Verletzte oder grössere Schäden wurden zunächst nicht gemeldet.

Das Beben ereignete sich um 9.30 Uhr Ortszeit (18.30 Uhr MEZ). Das Epizentrum lag rund sechs Kilometer vor der Küste von Manhattan Beach, in etwa zwölf Kilometern Tiefe. Wie «Erdbebennews» berichtet, waren die Erschütterungen im gesamten Grossraum deutlich spürbar. Besonders in den Küstengebieten könnten kleinere Schäden entstanden sein.

Flugzeug muss durchstarten

Die Feuerwehr versetzte ihre Einsatzkräfte in den sogenannten Erdbebenmodus. Laut «t-online» wurden alle 106 Wachbezirke angewiesen, mögliche Schäden zu überprüfen. Innerhalb von 45 Minuten registrierten die Behörden zudem mindestens 19 Nachbeben. Das stärkste erreichte eine Magnitude von 3,7. Eine Tsunamigefahr bestand nicht.

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Besonders dramatische Szenen spielten sich am internationalen Flughafen von Los Angeles ab. Wie auf einem Video in den sozialen Medien zu sehen ist, begann während des Bebens die Kamera der Luftraumüberwachung heftig zu wackeln.

Gleichzeitig forderte der Tower ein herannahendes Flugzeug auf, nicht zu landen. Der Pilot musste durchstarten. Die US-Luftfahrtbehörde FAA meldete anschliessend Verspätungen von bis zu 15 Minuten. Am Flughafen wurden zudem Scherben zerbrochener Fensterscheiben entdeckt.

Warnung vor weiteren Nachbeben

Auch eine Raffinerie in El Segundo sorgte für Aufsehen: Über der Anlage des Ölkonzerns Chevron stieg eine grosse schwarze Rauchwolke auf. Wie die «Los Angeles Times» schreibt, kam es dort zu einer ausserplanmässigen Gasabfackelung. Feuerwehrleute rückten aus.

Laut der Seismologin Lucy Jones war es das stärkste Beben im Grossraum Los Angeles seit 2014. Bürgermeisterin Karen Bass rief die Bevölkerung dazu auf, sich auf weitere Nachbeben vorzubereiten.