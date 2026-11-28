Darum gehts
- Auf dem Flughafen Washington-Reagan streiften sich am Freitagabend zwei Boeing 737 am Boden
- Der Flug nach Dallas rollte laut US-Luftfahrtbehörde über die Halteposition der Landebahn 19 hinaus
- Beide Jets mussten zum Gate zurück und Wartungsteams überprüfen die beschädigten Maschinen
Gefährlicher Zwischenfall auf dem Ronald Reagan Airport in Washington: Zwei Boeing 737 der American Airlines haben am Boden die Flügel gestreift. Die beiden Flieger waren am Freitagnachmittag auf dem Weg zum Start, als sie sich berührten.
Flug 638 mit Ziel Dallas-Fort Worth rollte über die Halteposition der Landebahn 19 hinaus, wie die US-Luftfahrtbehörde FAA mitteilte. Die Piloten funkten der Flugsicherung, sie hätten mit der anderen Maschine «Farbe getauscht». Sie wussten zunächst nicht, ob sie steckengeblieben waren.
«Flügelspitze» abgebrochen
Ein Passagier des Fluges 2152 mit Ziel Chicago-O’Hare berichtete dem Sender BBC, er habe beim Rollen vor dem Start einen «starken Ruck» auf der rechten Seite des Flugzeugs gespürt. Das andere Flugzeug war auf dem Weg zum Flughafen Dallas-Fort Worth.
Auf dem Boden habe ein abgebrochenes Flugzeugteil gelegen, sagte der Passagier weiter – es habe wie eine «Flügelspitze» ausgesehen.
Beide Jets rollten zurück zum Gate. Wartungsteams überprüfen die beschädigten Maschinen nun, wie American Airlines mitteilte.
Auf dem gleichen Flughafen stiess 2025 ein Passagierflugzeug mit einem Armeehelikopter zusammen. 67 Menschen starben damals.