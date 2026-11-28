Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu will in einer Einheitsregierung zunächst seinem Rivalen Gadi Eisenkot den Vortritt lassen. Netanyahu fordert rasche Verhandlungen und verweist auf die Sicherheitslage.

Darum gehts Netanyahu würde in einer Einheitsregierung zunächst Eisenkot den Vortritt als Regierungschef lassen

Nach der Wahl verlor der Likud die Mehrheit, Eisenkot erhielt den Auftrag zur Regierungsbildung

Netanyahu warnt vor einer Zusammenarbeit mit arabischen Parteien und wirbt um die Ultraorthodoxen

Daniel Macher Redaktor News

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (77) ist zu einem überraschenden Zugeständnis bereit: Er würde in einer Einheitsregierung seinem politischen Rivalen Gadi Eisenkot (66) den Vortritt lassen und sich zunächst mit dem Amt des stellvertretenden Regierungschefs begnügen. Das erklärte Netanyahu in einer Stellungnahme.

Hintergrund ist die schwierige Regierungsbildung nach der Wahl vom 27. Oktober. Netanyahus Likud verlor seine Mehrheit und kam auf 27 Sitze. Eisenkots Partei Yashar wurde mit 21 Sitzen zweitstärkste Kraft. Präsident Isaac Herzog (66) beauftragte am 8. November allerdings Eisenkot mit der Regierungsbildung. 67 Abgeordnete hatten sich für ihn ausgesprochen, Netanyahu erhielt lediglich 48 Empfehlungen.

Netanyahu drängt auf schnelle Regierungsbildung

Wie die «Times of Israel» berichtet, begründet Netanyahu seinen Schritt mit der angespannten Sicherheitslage. Angesichts der existenziellen Bedrohungen für Israel müsse er persönliche und parteipolitische Interessen zurückstellen. Er erwarte nun ernsthafte und rasche Verhandlungen über eine nationale Einheitsregierung.

Gleichzeitig warnt Netanyahu eindringlich vor einer Zusammenarbeit Eisenkots mit arabischen Parteien. Diese bezeichnet er als Unterstützer des Terrorismus und wirft ihnen vor, langfristig die Sicherheit und Existenz Israels zu gefährden. Seine Aussagen erfolgen auch mit Blick auf die islamistische Hamas.

Der Ra'am-Vorsitzende Mansour Abbas (52) soll sich in einem Interview dazu äussern und die Hamas als Terrororganisation bezeichnen – eine zentrale Forderung Eisenkots.

Netanyahu wirbt zudem um die ultraorthodoxen Parteien. Mit ihnen wolle er eine Einigung über die Wehrpflicht erreichen. Eine Einheitsregierung sei angesichts der Bedrohungslage «das Gebot der Stunde», so der Regierungschef.