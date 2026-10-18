Bombendrohung gegen einen Austrian-Flug von Tel Aviv nach Wien: Die Maschine musste am Sonntagabend in Sofia landen und wird dort durchsucht.

Darum gehts Ein Austrian-Airlines-Flug von Tel Aviv nach Wien wurde wegen Bombendrohung nach Sofia umgeleitet

Österreichische Behörden erhielten laut Bericht einen Anruf zu einem verdächtigen Gegenstand

Letzte Woche gab es zwei anonyme Bombenmeldungen zu Delta-Flügen nach Israel, beide falsch

Gabriel Knupfer Redaktor News

Flüge von und nach Israel gelten schon lange als mögliches Terrorziel. Nach dem vereitelten Absturz von Flydubai-Flug 1073 ist die Nervosität besonders gross. Am Sonntagabend wurde ein Flugzeug der Austrian Airlines auf dem Weg von Tel Aviv nach Wien wegen einer Bombendrohung umgeleitet.

Laut «The Jerusalem Times» erhielten die österreichischen Behörden einen Anruf aus Wien wegen eines verdächtigen Gegenstands an Bord. Deshalb wurde der Flug angewiesen, in Sofia (Bulgarien) zu landen, wo das Flugzeug derzeit durchsucht wird.

Schon in der letzten Woche gingen zwei anonyme Meldungen über Bomben auf Flügen der Delta Airlines von New York nach Israel ein. Beide stellten sich als falsch heraus.