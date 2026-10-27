In Israel wird am Dienstag das Parlament neu gewählt. Premierminister Netanyahu dürfte sich mit dem wichtigsten Vertreter des Oppositionslagers, Gadi Eisenkot, ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern. Doch wer ist Eisenkot eigentlich und welchen Kurs verfolgt er?

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Die Augen der Welt sind derzeit gen Israel gerichtet. Zum ersten Mal seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober 2023 findet eine landesweite Wahl statt. Rund 7,3 Millionen Wahlberechtigte sind aufgerufen, über die Zusammensetzung der 120 Sitze umfassenden Knesset zu entscheiden. Im Verlauf des Dienstags zeichnete sich bereits eine historische Wahlbeteiligung ab. Bis 18 Uhr Ortszeit hatten bereits 66,7 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt – die höchste Beteiligung zu diesem Zeitpunkt seit Beginn der Statistik 1973.

Mit Hochspannung werden die Wahlergebnisse erwartet. Umfragen vor der Wahl deuteten auf ein enges Rennen zwischen Ministerpräsident Benjamin Netanyahu (76) und dem ideologisch vielfältigen Oppositionslager, zu dessen wichtigsten Vertretern der ehemalige Generalstabschef Gadi Eisenkot (66) gehört, hin.

40-jährige militärische Karriere

Doch wer ist Netanyahus Herausforderer eigentlich und welchen Kurs verfolgt er? Eisenkot wird dem politischen Mitte-rechts-Spektrum zugeordnet und tritt mit seiner Partei Jaschar an. Er ist ein relativer Neuling in der Politik. Den grössten Teil seiner Karriere verbrachte er bislang bei den israelischen Verteidigungsstreitkräften (IDF). 1978 trat er der Golani-Brigade bei und stieg im Laufe einer 40-jährigen Karriere zum Generalstabschef auf. Diesen Posten bekleidete er von 2015 bis 2019 unter Netanyahu.

Er stieg 2022 gemeinsam mit seinem ehemaligen Stabschef Benny Gantz in die Politik ein. Nach Hamas-Angriff auf Israel traten die beiden Netanyahus Krisenkabinett bei. Dieses verliessen sie jedoch im Juni 2024, da sie das Fehlen einer klaren Nachkriegsstrategie kritisierten.

Aufklärung des 7. Oktobers gefordert

Durch seine militärische Erfahrung legt Eisenkot einen Schwerpunkt auf Sicherheitsfragen und die militärische Handlungsfähigkeit Israels. In der Palästinenserfrage vertritt er ebenfalls eine sicherheitspolitisch restriktive Linie und lehnt die Gründung eines unabhängigen palästinensischen Staates ab.

Eisenkot gilt zudem als Erfinder der sogenannten Dahiya-Doktrin, die die israelische Armee im Libanon einsetzte. Er bezeichnete sie selbst einmal als «Einsatz unverhältnismässiger Gewalt» durch die Armee. Militärexperten sehen darin auch ein Vorbild für Israels Kriegsführung im Gazastreifen. Dennoch kritisiert Eisenkot die Kriegsführung Netanyahus. Zentral wirft er ihm das Fehlen einer langfristigen Strategie vor.

Seine zentralen Wahlversprechen betreffen die Innenpolitik und die Rechenschaftspflicht. Er verspricht eine staatliche Untersuchungskommission zu den Fehlern des 7. Oktober, die Netanyahu seit Kriegsbeginn abgelehnt hat. Weiter verspricht Eisenkot die Wehrpflicht für alle Bürger. In Bezug auf den Iran teilt er Netanyahus zentrale Ziele, den Iran am Erwerb von Atomwaffen zu hindern und Teherans Stellvertreternetzwerk zu schwächen.

Ein möglicher Neuanfang?

Eisenkots Partei trägt den Namen Jaschar– hebräisch für «gerade» – inspiriert von dem Ausspruch der ehemaligen Geisel Eli Sharabi vom 7. Oktober: «Es ist nicht rechts, es ist nicht links, es ist gerade.»

Eisenkot selbst kündigte einen neuen Politikstil an: «In Israel weht ein Wind der Veränderung, diese Veränderung wird heute Abend eintreten», erklärte er im Vorfeld. Er wolle das Land «durch Einheit und echte Liebe» führen, betonte er. Für viele Wähler stellt er eine Anti-Netanyahu-Figur dar. Unterstützung erhält Eisenkot dabei vom Anti-Netanyahu-Block der Oppositionsparteien. Dazu zählen gemässigte Mitte-Rechts-Kräfte, linke Restbestände sowie eventuell arabische Parteien, deren Kooperation für eine Mehrheit gegen das rechts-religiöse Bündnis um Netanyahu entscheidend sein könnte.