Ein Einsatz der US-Einwanderungsbehörde ICE auf einer Fluggastbrücke in Seattle sorgt für Kritik. Alaska Airlines und der Gouverneur von Washington beanstanden das Vorgehen bei der Festnahme eines Passagiers. Der Einsatz wirft rechtliche Fragen auf.

Darum gehts ICE-Beamte nahmen in Seattle einen Mexikaner fest, der laut Behörde sein Visum überzogen hatte

Eine Passagierin soll Beamte mit Kaffee übergossen haben und sich laut ICE illegal im Land aufhalten

Laut Kabinenpersonal-Gewerkschaft ist die Rechtslage bezüglich Zugang von Bundesbeamten zur Fluggastbrücke unklar

Marian Nadler Redaktor News

Schreie hallen die Gangway entlang, eine junge Frau ringt mit maskierten Männern am Boden. Mehrere Menschen stehen drumherum und filmen. Sie schreit: «Ich flehe euch an!» und immer wieder «Wir haben eine Arbeitserlaubnis».

Erneut sorgt ein Einsatz der US-Einwanderungspolizei ICE für Empörung. Wer sagt was? Und wie sieht es rechtlich aus?

ICE-Beamte mit heissem Kaffee überschüttet

Die Einwanderungs- und Zollbehörde erklärte laut der Nachrichtenagentur AP in einer Stellungnahme, ihre Beamten hätten eine gezielte Durchsetzungsaktion durchgeführt, um einen Einwanderer aus Mexiko festzunehmen, der «sein Visum überzogen und damit gegen die Gesetze unseres Landes verstossen» habe.

Während der Festnahme soll eine weitere Passagierin des Alaska-Airlines-Flugs 1306 heissen Kaffee auf die Beamten geschüttet haben. Daraufhin wurde festgestellt, dass sich die aus Mexiko stammende Angreiferin illegal in den USA aufhielt und ihr Visum ebenfalls überzogen hatte. Ihr drohe eine Anklage wegen tätlichen Angriffs auf einen Bundesbeamten.

Gouverneur übt deutliche Kritik

Alaska Airlines teilte mit, dass die ICE-Beamten keine Vorankündigung der Vollstreckungsmassnahme gegeben hätten, die an einem reiseintensiven Wochenende vor Thanksgiving stattfand. «Wir sind besorgt über das heutige Vorgehen der Polizei beim Boarding des Alaska-Flugs 1306», erklärte die Fluggesellschaft. «Wir sind uns bewusst, wie belastend dieser Vorfall für die betroffenen Mitarbeiter und Passagiere war.»

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Bob Ferguson (61), der demokratische Gouverneur des US-Bundesstaats Washington, in dem Seattle liegt, verurteilte die Taktik der Einwanderungsbehörde als «zutiefst unamerikanisch». «Das Video ist entsetzlich und erschreckend», sagte er an einer Medienkonferenz. Die Einwanderungsbehörde ICE sei weder effektiv noch ethisch oder human. «Sie ist nicht reformierbar», ist Ferguson der Ansicht. Ferguson geht davon aus, dass die ICE-Beamten gegen ein Gesetz verstossen haben, das das Tragen von Gesichtsmasken durch Polizeibeamte einschränkt.

Zugangsrechte-Frage für ICE-Beamte ist komplex

ICE-Beamte sind Bundesbeamte und besitzen weitreichende Befugnisse. Die Einwanderungsbeamten dürfen Festnahmen ohne richterlichen Haftbefehl vornehmen, beispielsweise wenn sie eine Person beim illegalen Grenzübertritt beobachten, wenn konkrete Gründe für die Annahme bestehen, dass sich jemand rechtswidrig in den USA aufhält und flüchtig werden könnte, bevor ein Haftbefehl eingeholt werden kann, oder wenn bestimmte andere Straftaten beobachtet werden. Ihre Aktionen haben aber verfassungsrechtliche Grenzen. Unangemessene Durchsuchungen und übermässige Gewaltanwendungen sind beispielsweise tabu.

Nach dem Chaos auf der Fluggastbrücke stellt sich die Frage, ob die ICE-Beamten diese ohne Zustimmung der Airline oder einen richterlichen Beschluss betreten durften. Die Kabinenpersonal-Gewerkschaft AFA vertritt dazu eine klare Position: Bei Inlandflügen benötigten Bundesbeamte grundsätzlich einen richterlichen Beschluss oder die Zustimmung der Airline, um eine Fluggastbrücke oder ein Flugzeug zu betreten. Sie weist allerdings darauf hin, dass die Rechtslage diesbezüglich nicht eindeutig geklärt ist.

Der Flughafenbetreiber Port of Seattle schreibt auf seiner Website, dass Bundesbeamte weitreichenden Zugang zum Flughafengelände haben. Ausgenommen sind Bereiche, die ausschliesslich Flughafenmitarbeitern oder Mietern vorbehalten sind. Da die Passagiere über die Gangway ins Flugzeug gelangen, dürfte dieser Bereich also keine Ausnahme dargestellt haben.