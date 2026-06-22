Zwei Schweizerinnen sterben auf deutscher Autobahn

Zwei Schweizerinnen sind am Samstagmittag bei einem grauenhaften Unfall auf der deutschen Autobahn A5 ums Leben gekommen. Sie hatten keine Chance.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Zwei Schweizerinnen sterben bei A5-Unfall nahe Appenweier (D), Nordfahrbahn gesperrt

Smart kollidierte mit fünf Fahrzeugen, Unfallursache wird noch untersucht

Sachschaden über 92'500 Franken

Marian Nadler Redaktor News

Zwei schwere Verkehrsunfälle auf der Nordfahrbahn der A5 bei Appenweier haben am Samstagmittag ein Grossaufgebot von Rettungs- und Einsatzkräften auf den Plan gerufen. Das schreibt die deutsche Polizei in einer Medienmitteilung.

Demnach kam es um kurz nach 11.30 Uhr auf der Nordfahrbahn der A5 in Höhe der Autobahnraststätte Renchtal im Zuge eines Fahrstreifenwechsels vom mittleren auf den linken Fahrstreifen zu einer seitlichen Kollision zwischen zwei PKW. Aufgrund der hohen Geschwindigkeit verloren beide Fahrzeugführer die Kontrolle über ihre Fahrzeuge und kamen schliesslich auf der Fahrbahn zum Stillstand. Einer der Unfallbeteiligten wurde hierbei schwer verletzt.

Ermittlungen laufen

Die infolge des ersten Unfalls plötzlich auf der Fahrbahn befindlichen Hindernisse zwangen nachfolgende Verkehrsteilnehmer zu starken Bremsmanövern. In diesem Zusammenhang ereignete sich auf Höhe der Anschlussstelle Appenweier ein weiterer schwerer Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen. Während die Insassen von vier der fünf beteiligten PKW nach aktuellem Stand unverletzt blieben, kam für zwei Frauen in einem Smart jede Hilfe zu spät. Sie erlagen noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Wie das Polizeipräsidium Offenburg auf Anfrage von Blick bestätigt, handelt es sich bei den beiden Verstorbenen um zwei Schweizer Staatsbürgerinnen im Alter von 17 und 23 Jahren. Der Smart war laut einem Sprecher in der Schweiz zugelassen.

Die Nordfahrbahn der A5 wurde im Bereich der Anschlussstelle Appenweier vollständig gesperrt. Aufgrund der Unfallaufnahme sowie der anschliessenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten kam es für mehrere Stunden zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Beamten der Verkehrspolizeiinspektion Baden-Baden haben die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen. Der entstandene Gesamtsachschaden wird derzeit auf über 100'000 Euro (ungefähr 92'500 Franken) geschätzt.