Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Hallau SH ungebremst gegen einen Betonblock geprallt und gestorben. Ursache war vermutlich ein medizinisches Problem. Ihr Hund überlebte den Unfall unverletzt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Seniorin (†71) stirbt nach Unfall in Hallau SH am 21. Juni

Hund im Auto überlebt frontalem Aufprall auf Betonblock unverletzt

Unfall um 15.15 Uhr, Bahnhofstrasse komplett gesperrt, Rettung im Einsatz

Johannes Hillig Redaktor News

Tragisches Ende einer Autofahrt im Kanton Schaffhausen: Eine 71-jährige Autofahrerin ist am Sonntagnachmittag in Hallau frontal und ungebremst in einen Betonblock geprallt. Mutmasslich aufgrund eines medizinischen Problems verlor die Seniorin komplett die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Trotz sofortiger Reanimationsversuche verstarb sie noch direkt auf der Unfallstelle.

Der schreckliche Unfall ereignete sich um 15.15 Uhr auf der Bahnhofstrasse. Die Frau war mit ihrem Auto von Hallau herkommend in Richtung Wilchingen unterwegs, als der Wagen plötzlich auf die Gegenfahrbahn geriet und ungebremst in das Hindernis krachte. Für die verunglückte Lenkerin kam jede Hilfe zu spät.

Hund blieb unverletzt

Der Hund der Frau, der sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls im Fahrzeug befand, überlebte den heftigen Aufprall. Eine anschliessende Untersuchung in einer Tierarztpraxis ergab, dass der Vierbeiner wie durch ein Wunder komplett unverletzt blieb.

Für die aufwendige Unfallaufnahme und die Bergungsarbeiten musste die Schaffhauser Polizei die Strasse im betroffenen Bereich komplett sperren.



