DE
FR
Abonnieren

Kleinbus involviert
Massenkarambolage auf deutscher Autobahn – 8 Kinder verletzt

Bei einem Unfall auf der deutschen Autobahn A6 bei Kirchardt am Samstagabend wurden 13 Menschen verletzt, darunter acht Kinder. Ein Kleinbus kollidierte mit einem Auto, zwei weitere Fahrzeuge prallten daraufhin in die Unfallstelle.
Publiziert: 09:54 Uhr
|
Aktualisiert: 10:10 Uhr
Am Samstagabend krachte es auf einer deutschen Autobahn heftig. (Symbolbild)
Foto: KEYSTONE

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Unfall auf A6 bei Kirchardt verletzt 13 Personen, darunter acht Kinder
  • Rettungshelikopter brachten die Verletzten in Spitäler, keine Lebensgefahr
  • Vier Fahrzeuge kollidierten am Stauende, Unfall ereignete sich am Samstagabend
RMS_Portrait_AUTOR_250.JPG
Marian NadlerRedaktor News

Am Samstagabend sind bei einem Unfall auf der deutschen Autobahn A6 bei Kirchardt 13 Menschen teils schwer verletzt worden. Unter den Verletzten sind laut «Bild» auch acht Kinder.

Rettungshelikopter brachten die Verletzten demnach in Spitäler. Sie schwebten laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr. 

Der Fahrer eines Kleinbusses einer Jugendgruppe soll am Samstagabend am Ende eines Staus auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren sein. Zwei weitere Wagen hätten die Situation daraufhin zu spät erkannt und seien mit den beiden Fahrzeugen zusammengestossen. 

Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen