Darum gehts
KI-generiert, redaktionell geprüft
- Unfall auf A6 bei Kirchardt verletzt 13 Personen, darunter acht Kinder
- Rettungshelikopter brachten die Verletzten in Spitäler, keine Lebensgefahr
- Vier Fahrzeuge kollidierten am Stauende, Unfall ereignete sich am Samstagabend
Marian NadlerRedaktor News
Am Samstagabend sind bei einem Unfall auf der deutschen Autobahn A6 bei Kirchardt 13 Menschen teils schwer verletzt worden. Unter den Verletzten sind laut «Bild» auch acht Kinder.
Rettungshelikopter brachten die Verletzten demnach in Spitäler. Sie schwebten laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.
Der Fahrer eines Kleinbusses einer Jugendgruppe soll am Samstagabend am Ende eines Staus auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren sein. Zwei weitere Wagen hätten die Situation daraufhin zu spät erkannt und seien mit den beiden Fahrzeugen zusammengestossen.