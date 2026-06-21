Bei einem Unfall auf der deutschen Autobahn A6 bei Kirchardt am Samstagabend wurden 13 Menschen verletzt, darunter acht Kinder. Ein Kleinbus kollidierte mit einem Auto, zwei weitere Fahrzeuge prallten daraufhin in die Unfallstelle.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Unfall auf A6 bei Kirchardt verletzt 13 Personen, darunter acht Kinder

Rettungshelikopter brachten die Verletzten in Spitäler, keine Lebensgefahr

Vier Fahrzeuge kollidierten am Stauende, Unfall ereignete sich am Samstagabend

Marian Nadler Redaktor News

Am Samstagabend sind bei einem Unfall auf der deutschen Autobahn A6 bei Kirchardt 13 Menschen teils schwer verletzt worden. Unter den Verletzten sind laut «Bild» auch acht Kinder.

Rettungshelikopter brachten die Verletzten demnach in Spitäler. Sie schwebten laut Polizeiangaben nicht in Lebensgefahr.

Der Fahrer eines Kleinbusses einer Jugendgruppe soll am Samstagabend am Ende eines Staus auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren sein. Zwei weitere Wagen hätten die Situation daraufhin zu spät erkannt und seien mit den beiden Fahrzeugen zusammengestossen.