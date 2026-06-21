Drei Jugendliche sind am Sonntagmorgen bei einem heftigen Unfall in Italien gestorben. Der Fahrer war alkoholisiert und könnte sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten müssen. Polizei und Feuerwehr retteten sechs weitere Insassen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto stürzt mit neun Insassen in Kanal bei Mailand, drei tot

Fahrer (19) war alkoholisiert, Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung laufen

Sechs Überlebende gerettet, drei Jugendliche (†17) starben am Sonntagmorgen

Marian Nadler Redaktor News

Einsatz im Morgengrauen für Polizei und Feuerwehr im italienischen Senago bei Mailand: Am frühen Sonntagmorgen, kurz nach 5 Uhr, ist dort ein Auto mit neun Insassen in einen Kanal gestürzt. Drei 17-Jährige, zwei junge Männer und eine junge Frau, kamen bei dem Unfall ums Leben.

Gegen den Fahrer des Audis, ein Italiener (19), wird nun wegen fahrlässiger Tötung im Strassenverkehr ermittelt. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Er war offenbar alkoholisiert. Polizei, Feuerwehr und Taucher rückten zur Unfallstelle aus, um die Unfallopfer aus dem Auto zu befreien.

Sechs Jugendliche im Alter zwischen 17 und 19 Jahren konnten gerettet werden. Für die drei Todesopfer kam jede Hilfe zu spät. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen.