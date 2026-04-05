Iran: Öffnung von Hormus nur gegen Entschädigung

Von Daniel Kestenholz, Redaktor Nachtdienst

Teheran erhöht im Streit um die Strasse von Hormus weiter den Druck und verschärft die Rhetorik: Ein ranghoher iranischer Regierungsvertreter kündigte an, die strategisch wichtige Meerenge werde erst dann wieder vollständig geöffnet, wenn die Kriegsschäden über Transitgebühren ausgeglichen seien.

Mehdi Tabatabaei, stellvertretender Kommunikationschef im Büro des iranischen Präsidenten, beschimpfte Donald Trump auf X in derben Worten und warf dem US-Präsidenten vor, «dieser dumme Bastard hat in seinem Wahnsinn einen totalen Krieg in der Region angezettelt und prahlt immer noch damit». Die Strasse von Hormus werde erst wieder geöffnet, so Tabatabaei, wenn die «Schäden des aufgezwungenen Kriegs vollständig kompensiert» seien.

Der Iran verlangt für die Durchfahrt von Schiffen bereits siebenstellige Dollarbeträge pro Passage. Wie Kreml-Berater Juri Uschakow sagte, sei die Strasse von Hormus für russische Schiffe weiterhin offen. Auch Schiffe aus Teheran-freundlichen Staaten wie China und Indien können weiterhin passieren. Nach iranischen Angaben richtet sich die Blockade nur gegen «Feinde».