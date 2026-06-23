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Haupttreffer in Spanien
Glückspilz gewinnt 20'000 Euro pro Monat über 30 Jahre

In Spanien hat ein Lottospieler bei Eurodreams abgeräumt. Die Gewinnzahlen waren 4, 10, 14, 15, 29, 37 und die Traumzahl 3.
Publiziert: vor 51 Minuten
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Bei Eurodreams gibt es 22'222 Franken oder 20'000 Euro monatlich für 30 Jahre als Hauptgewinn.
Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Spanier gewinnt 20'000 Euro monatlich für 30 Jahre bei Eurodreams
  • Die Gewinnzahlen waren 4, 10, 14, 15, 29, 37 und die Traumzahl 3
  • An der Lotterie nehmen acht Länder teil
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Gabriel KnupferRedaktor News

Ein Glückspilz in Spanien hat ausgesorgt: Dank sechs richtigen Gewinnzahlen plus Traumzahl bei Eurodreams erhält der Gewinner die nächsten 30 Jahre jeden Monat 20'000 Euro.

Die Zahlen ins Glück waren 4, 10, 14, 15, 29, 37 und die Traumzahl 3. Sechs Richtige, die zu 2222 Franken (oder 2000 Euro) monatlich für fünf Jahre berechtigen, wurden bei der Ziehung am Montag nicht getippt.

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In der Schweiz beträgt der Hauptgewinn sogar 22'222 Franken pro Monat. Ein ausgefülltes Tippfeld kostet 2,50 Euro und in der Schweiz 3 Franken. An der Lotterie nehmen Portugal, Spanien, Irland, Frankreich, Belgien, Luxemburg, Österreich und die Schweiz teil. Die Ziehungen finden jeweils montags und donnerstags statt.

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