22'222 Franken pro Monat während 30 Jahren

Ein Glückspilz aus Frankreich hat bei der Ziehung von Eurodreams am Donnerstag den Hauptgewinn abgeräumt. Der oder die Gewinnerin bekommt während 30 Jahren eine monatliche Zahlung von 22'222 Franken ausbezahlt.

Eurodreams wird in acht europäischen Ländern angeboten. Diesmal fiel der Hauptgewinn an jemanden in Frankreich. (Archivbild) Foto: SALVATORE DI NOLFI

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Die Gewinnzahlen lauteten 11, 17, 26, 32, 36 und 37 sowie die Traumzahl 1, wie Swisslos mitteilte. Eurodreams wird in acht europäischen Ländern angeboten. In der Schweiz wird Eurodreams von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz betrieben.

Im zweiten Rang, der bei sechs richtigen Zahlen ohne die Traumzahl erzielt wird, beläuft sich der Gewinn auf eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Ziehung findet jeweils am Montag und am Donnerstag statt.

