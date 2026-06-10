Diese Euromillions-Zahlen wurden am häufigsten gezogen

Welche Zahlen werden bei Euromillions eigentlich am häufigsten gezogen? Eine neue Auswertung bringt in dieser Frage Klarheit.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Die häufigste Euromillions-Zahl seit 2004 ist 44 mit 222 Ziehungen

Die Zahl 22 wurde mit 153 Ziehungen am seltensten ausgelost

Jackpot-Wahrscheinlichkeit: 1 zu 140 Millionen, Belgier gewann 113,5 Mio. Fr.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Bei dem einen sind es die Geburtsdaten der Kinder, bei dem anderen ein bestimmtes Muster auf dem Spielschein. Geht es ums Lottospielen, hat jeder seine eigene Strategie – wenn man überhaupt von Strategie sprechen kann. Schliesslich ist Lotto in erster Linie Glückssache.

Sicher ist dagegen: Es gibt Zahlen, die häufiger gezogen werden als andere. Das zeigt jedenfalls der Blick in die Vergangenheit. Das Casino-Informationsportal Casino Guru hat nun die fünf am häufigsten gezogenen Zahlen bei der Lotterie Euromillions ermittelt. Dafür wurden alle 1952 Euromillions-Ziehungen vom 13. Februar 2004 bis zum 5. Juni 2026 ausgewertet.

Die fünf häufigsten Zahlen

Das Ergebnis ist alles andere als eindeutig. Die Zahl 44 wurde am häufigsten gezogen (222-mal). Dicht dahinter folgt die Zahl 42 mit 221 Ziehungen. Immerhin 219 Mal wurde die Zahl 23 gezogen. Wiederum dicht dahinter liegen die Zahlen 19 und 29 mit 217 beziehungsweise 216 Ziehungen.

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Die Zahl 22 wurde dagegen gerade einmal 153-mal gezogen – und bildet damit das Schlusslicht in der Statistik.

Die fünf häufigsten Lucky Stars

Auch die Lucky Stars, die Zusatzzahlen in der Euromillions-Lotterie, hat Casino Guru ausgewertet. Am häufigsten wurde hier die Zahl 2 gezogen (387-mal). Dahinter folgt die Zahl 3 mit 384 Ziehungen, wiederum dahinter die Zahl 8 mit 372 Ziehungen. Die Zahl 9 wurde 360-mal gezogen, die Zahl 6 immerhin 351-mal.

Am seltensten wurde bei den Lucky Stars die Zahl 12 gezogen, lediglich 174-mal.

Was sagt das über die zukünftigen Ziehungen aus? Gar nichts natürlich. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem Tipp den Jackpot abzuräumen, liegt bei etwa 1 zu 140 Millionen. Da ist sogar die Wahrscheinlichkeit, bei einem Spaziergang von einem Flugzeug getroffen zu werden, höher.

Übrigens: Im Januar räumte ein Belgier den Euromillions-Jackpot über 113,5 Millionen Franken ab. Sein Tipp beinhaltete keine einzige der hier genannten Zahlen.