Glückspilz knackt Euro-Millions-Jackpot

Ein Glückspilz hat am Freitag bei Euro Millions 113,5 Millionen Franken abgestaubt. Die Gewinnerin oder der Gewinner kommt aus Belgien.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Mitspielerin oder ein Mitspieler hat bei der Ziehung von Euro Millions vom Freitag insgesamt 113,5 Millionen Franken gewonnen. Die richtige Gewinnkombination lautete 14, 18, 31, 35 und 46 sowie die Sterne 7 und 11.

Auf die richtigen Zahlen tippte ein Glückspilz in Belgien, wie Swisslos mitteilte. Für die nächste Ziehung vom Dienstag befinden sich im Jackpot 16 Millionen Franken. Euro Millions kann in zwölf Ländern gespielt werden, darunter die Schweiz und Liechtenstein.