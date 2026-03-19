Ein Glückspilz aus Portugal hat bei der Eurodreams-Ziehung am Donnerstag 2222 Franken monatlich für fünf Jahre gewonnen. Die Traumzahl 3 fehlte für den Hauptgewinn von 22'222 Franken pro Monat über 30 Jahre.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Portugiese gewinnt 2222 Franken monatlich für fünf Jahre bei Eurodreams

Hauptgewinn von 22'222 Franken monatlich für 30 Jahre blieb aus

Eurodreams wird in acht Ländern gespielt, darunter auch in der Schweiz War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Daniel Kestenholz Redaktor Nachtdienst

Ein Spieler aus Portugal darf sich freuen: Nach der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag erhält er während fünf Jahren monatlich 2222 Franken. Der Glückspilz traf die sechs Gewinnzahlen 5, 8, 15, 28, 33 und 34 – einzig die Traumzahl 3 fehlte zum Hauptgewinn.

Diesen konnte laut Swisslos niemand abräumen. Eurodreams wird derzeit in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz betreiben Swisslos das Spiel in der Deutschschweiz und im Tessin, während in der Romandie die Loterie Romande zuständig ist.

Der Hauptpreis umfasst eine monatliche Auszahlung von 22'222 Franken über 30 Jahre. Dafür müssen alle sechs Gewinnzahlen sowie die Traumzahl richtig getippt werden. Die Ziehungen finden jeweils montags und donnerstags statt.