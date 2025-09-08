DE
Hauptgewinn abgeräumt
22'222 Franken pro Monat während 30 Jahren für Eurodreams-Gewinner

Ein Glückspilz aus Frankreich und einer aus Irland haben am Montag bei der Eurodreams-Ziehung den Hauptgewinn erzielt. Sie erhalten während 30 Jahren monatlich 22'222 Franken. Dafür mussten sie die sechs Zahlen 1, 3, 5, 11, 20 und 31 sowie die Traumzahl 5 tippen.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 13 Minuten
Anhören
Den Eurodreams-Hauptgewinn von monatlich 22'222 Franken fünf Jahre lang haben je ein Glückspilz in Frankreich und in Irland gewonnen. (Archivbild)
Foto: SALVATORE DI NOLFI
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Eurodreams wird in acht europäischen Ländern gespielt, wie Swisslos weiter mitteilte. In der Schweiz wird es von Swisslos in der Deutschschweiz und im Tessin sowie von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Im zweiten Gewinnrang, bei dem die sechs Zahlen ohne die Traumnummer richtig getippt werden müssen, winkt als Gewinn eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren.

https://www.swisslos.ch/de/eurodreams/einzeltipps/spielen.html

