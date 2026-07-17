Schock in Stuttgart: Ein Airbus A320 von Air Cairo flog durch einen Hagelschauer und landete mit zersplitterter Scheibe und zerbeultem Bug. Trotz Blindflug brachte der Pilot die 200 Passagiere sicher auf den Boden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Airbus A320neo mit beschädigtem Cockpit landete Donnerstagabend sicher in Stuttgart

Hagelkörner wie Tischtennisbälle zerstörten Cockpitscheibe und Wetterradar des Fliegers

200 Passagiere, Ersatzflugzeug am Freitag; beschädigter Airbus bleibt am Boden

Sandra Marschner Redaktorin News-Desk

Mit zersplitterter Cockpit-Scheibe und deformierter Nase landete ein Airbus A320neo von Air Cairo am Donnerstagabend sicher in Stuttgart – während eines heftigen Unwetters. Am Donnerstagabend kehrten rund 200 Passagiere aus dem ägyptischen Ferienort Marsa Alam zurück – als ihr Flieger im Landeanflug plötzlich in eine Gewitterfront geriet, wie «Bild» berichtet.

Hagelkörner, so gross wie Tischtennisbälle, zerbeulten den Flugzeugbug und zersplitterten die Scheibe des Cockpits. Der Pilot musste sich beim Landen daher blind auf seine Instrumente verlassen. Und landete den Unfallflieger schliesslich sicher.

Wetterradar und Landesystem durch Hagel beschädigt

Wie Beate Schleicher, Sprecherin des Flughafens Stuttgart, gegenüber «Bild» erklärt, sei freie Sicht für den Landeanflug nicht zwingend notwendig: «Beim Landen wird nach Instrumenten geflogen.» Auch die Piloten-Vereinigung Cockpit bestätigte gegenüber der Zeitung, dass Ausweichen oder Durchstarten nur bei erheblicher Gefahr möglich sei.

Das Wetterradar und Teile des Landesystems im Bug wurden durch die Hagelkörner schwer beschädigt. Der Airbus ist nicht mehr flugfähig und steht weiterhin an seiner Parkposition. Geplante Rückflüge nach Ägypten mussten daher verschoben werden, berichtet «Bild». Die betroffenen Passagiere aus dem Unfallflieger verbrachten die Nacht in einem Hotel und flogen am Freitagmorgen mit einem Ersatzflugzeug weiter.

Eine Superzelle über Stuttgart und Ulm sorgte am Donnerstag für die Gewitterfront. Schon Tage zuvor war das Unwetter angekündigt worden. Warum der Pilot überhaupt auf das Unwetter zusteuerte, ist bislang unklar. Eine dementsprechende Anfrage von «Bild» bei der Fluggesellschaft Air Cairo blieb unbeantwortet.