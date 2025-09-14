Tyler Robinson steht im Verdacht, den US-Politaktivisten Charlie Kirk getötet zu haben. Laut dem Gouverneur des US-Bundesstaates Utah kooperiert Robinson nicht mit den Ermittlern. Das Motiv ist somit weiter unklar.

1/7 Der Fall um den getöteten Aktivisten Charlie Kirk beschäftigt die Welt. Beim Tatverdächtigen handelt es sich um den 22-jährigen Tyler Robinson. Foto: zVg

Darum gehts Tatverdächtiger im Fall des tödlichen Schusses auf Trump-Unterstützer nicht kooperativ

Gouverneur Cox: Soziale Medien spielen direkte Rolle bei Attentaten

Charlie Kirk, 31-jähriger rechtskonservativer Aktivist, wurde auf Uni-Gelände erschossen

Es ist die Frage, die sich momentan viele stellen: Warum eröffnete der US-Amerikaner Tyler Robinson (22) das Feuer auf Charlie Kirk (†31)? Diese Frage können die Ermittler derzeit nicht beantworten, erklärte der Gouverneur des US-Bundesstaates Utah, Spencer Cox, im Interview mit dem TV-Sender NBC News.

«Er hat bisher nicht kooperiert», so Cox. Robinson stamme aus einer konservativen Familie, seine «Ideologie» weiche aber davon ab. «Es gab eindeutig eine linke Ideologie bei diesem Attentäter», sagte der Gouverneur.

Cox sagte in der TV-Sendung weiter, man bekomme Informationen aus Familie und Umfeld des mutmasslichen Schützen. Der Gouverneur erwähnte eine Person, die Mitbewohner des Tatverdächtigen sei – Cox bezeichnete sie als «Freund» (boyfriend), der sich derzeit «von einem Mann zu einer Frau umwandeln» lasse. Die Person arbeite mit den Behörden zusammen, sei «schockiert» gewesen und habe von nichts gewusst.

Gouverneur spricht Rolle von sozialen Medien an

Der Tatverdächtige habe sich an «dunklen Orten» im Internet aufgehalten und habe viel Zeit mit Gaming verbracht, sagte der Republikaner Cox weiter. Blick hat hier aufgezeigt, welche Theorien zum Motiv des Schützen derzeit im Internet kursieren. Auf die Frage der Moderatorin, ob er glaube, dass soziale Medien eine direkte Rolle bei diesem Attentat gespielt haben könnten, sagte der Gouverneur: «Ich glaube, dass soziale Medien bei jedem einzelnen Attentat und Attentatsversuch, den wir in den letzten fünf, sechs Jahren gesehen haben, eine direkte Rolle gespielt haben.»

Der rechtskonservative Aktivist und Podcaster Kirk (31) war am Mittwoch im US-Bundesstaat Utah erschossen worden, als er auf einem Uni-Gelände im Freien als Gastredner gesprochen hatte. Der Bundesstaat geht davon aus, dass es sich um ein «politisches Attentat» handelte. US-Präsident Donald Trump (79) und der Bundesstaat haben sich bereits für die Todesstrafe ausgesprochen.