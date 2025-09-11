Charlie Kirk war bekannt für seine konservativen Ansichten. Gerade als es um das Thema Waffen ging, wurde er durch einen gezielten Schuss getötet. Der Täter ist weiter flüchtig. Was wir zur Tat wissen und wie der Ermittlungsstand der Behörden ist – hier die Antworten.

1/5 In diesem Zelt befand sich Charlie Kirk, als der tödliche Schuss fiel. Foto: Getty Images

Darum gehts Tödlicher Schuss auf Charlie Kirk schockiert USA, Täter auf der Flucht

Kirk wurde während einer Debatte über Transgender-Massenmörder erschossen

Etwa 2000 Menschen waren anwesend, sechs Polizisten im Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Daniel Macher Redaktor News

Nach dem tödlichen Schuss auf Charlie Kirk (†31) stehen die USA weiter unter Schock. Kirk war landesweit dafür bekannt, auf Veranstaltungen und Universitäten aus konservativer Warte über Themen wie Transgender-Identität, Familienwerte, Klimawandel, Glauben und Waffengesetze zu debattieren.

Umso tragischer, dass der zweifache Familienvater gerade eine Frage zu Amokläufen von Transgender-Personen beantwortete, als er erschossen wurde. «Wissen Sie, wie viele amerikanische Transgender in den letzten zehn Jahren Massenmörder waren?», fragte ein Zuschauer Kirk laut einem CNN-Bericht. «Zu viele», antwortete Kirk. Kurze Zeit später ertönte ein Schuss.

0:27 Video aus Utah aufgetaucht: Charlie Kirk wird auf Bühne angeschossen

Was ist passiert?

Der konservative Aktivist und Podcaster befand sich am Mittwoch beim ersten Stopp seiner «American Comeback Tour» auf dem Campus der Utah Valley University und debattierte mit Studierenden, als ihn ein Schuss am Hals traf. Kirk befand sich zu diesem Zeitpunkt in seinem Rednerzelt, weitestgehend ungesichert.

Aufnahmen aus den sozialen Medien zeigen, wie Kirk zunächst auf einem Stuhl sitzt und zur Menge spricht. Dann wird er vom Schuss getroffen. Kirk zuckt und bricht zusammen. Ein anderes Video filmt die Szene aus einem anderen Winkel. Es ist klar zu erkennen, wie das Blut spritzt – vermutlich wurde Kirk direkt in die Halsschlagader getroffen. Über den Zustand von Kirk war zunächst nicht viel bekannt. Später wurde klar: Kirk ist tot.

Was sagen die Zeugen?

Skyler Baird war einer der vielen Besucher, die Charlie Kirk an der Utah Valley University hören wollten, als der Schuss fiel. Er stand wenige Meter entfernt und erkannte sofort, dass es sich um einen Schuss handelte – und dass Kirk kaum eine Überlebenschance hatte. Zwar war der Aktivist direkt gut geschützt, doch die offene Umgebung des Campus vermittelte wenig Sicherheit. Für Baird bleibt die Tat eine Tragödie, denn Kirk sei gekommen, um den Dialog über politische Grenzen hinweg zu suchen.

Wie waren die Sicherheitsvorkehrungen?

Jason Chaffetz, ein ehemaliger Kongressabgeordneter aus Utah, der mit seiner Familie bei der Veranstaltung war, sagte gegenüber Fox News, es seien etwa 2000 Menschen anwesend gewesen. Es habe eine gewisse Polizeipräsenz gegeben, so Chaffetz, Kirk habe aber nur über begrenztes Sicherheitspersonal verfügt. Und: «Es gab keine Sicherheitskontrolle beim Betreten.»

Auf einer Pressekonferenz wenige Stunden nach dem Attentat sagte der Polizeichef der Universität, Jeff Long, dass sechs Polizisten bei der Veranstaltung mit rund 3000 Teilnehmern anwesend gewesen seien. «Auch einige Polizisten in Zivil waren in der Menge», sagte er. «Wir trainieren für solche Dinge und denken, wir hätten alles im Griff, aber leider passieren solche Dinge», sagte er. «Man versucht, alles abzudecken, aber heute ist uns das leider nicht gelungen. Deshalb kam es zu diesem tragischen Vorfall.»

Täter weiter auf der Flucht

Der Täter oder die Täterin konnte nach der Tat offenbar unerkannt vom Tatort fliehen. Das Utah Department of Public Safety teilte am Mittwochabend in einer Erklärung mit, dass die Suche nach dem Schützen noch im Gange sei. Am Mittwoch wurden zwei Personen zum Verhör in Gewahrsam genommen, später jedoch wieder freigelassen. «Es gibt derzeit keine Verbindung zwischen diesen Personen und der Schiesserei», sagte die Utah DPS.

Der Schütze soll laut dem Utah Department of Public Safety, das die Ermittlungen gemeinsam mit dem FBI leitet, einmal von einem nahe gelegenen Dach aus in einem «gezielten Angriff» geschossen haben. Das FBI forderte jeden, der über «Informationen, Fotos und Videos» zum Mord verfügt, dazu auf, die Dateien in einem Online-Formular freizugeben, teilte die Behörde auf X mit.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos



