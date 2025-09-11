Der US-Podcaster Charlie Kirk wurde am 10. September bei einer Rede in Utah erschossen. Der 31-Jährige hinterlässt seine Frau Erika Kirk und zwei kleine Kinder. Blick stellt die Amerikanerin vor – sie hat eine bewegte Vita.

1/7 Der am 10. September erschossene Charlie Kirk hinterlässt eine Frau und zwei Kinder. Foto: Instagram/misserikakirk

Darum gehts Charlie Kirk, konservativer Podcaster, bei Veranstaltung in Utah erschossen

Ehefrau Erika Kirk unterstützte seine Karriere und gemeinsame christliche Werte

Laszlo Schneider

Der konservative politische Podcaster Charlie Kirk (†31) ist am 10. September bei einer Veranstaltung an der Utah Valley University in Orem im US-Bundesstaat Utah erschossen worden. Seine Ehefrau Erika Kirk (36, geboren Erika Frantzve) musste das Attentat auf ihren Mann, den Gründer der studentischen Jugendbewegung Turning Point USA, mit ansehen.

Erika Kirk unterstützte seine Karriere und ihre gemeinsamen evangelisch-christlichen Werte. In einem Instagram-Post vom August schrieb sie: «Das Leben ist seltsamerweise ein Countdown ... man hat nicht ewig Zeit.» In ihrem Feed finden sich diverse Posts, die ihren Glauben unterstreichen.

2012 war sie Miss Arizona

Erika und Charlie Kirk lernten sich im September 2018 kennen und heirateten im Mai 2021 in ihrer Heimatstadt Scottsdale. Die Amerikanerin wurde 2012 zur Miss Arizona USA gekürt, setzte allerdings in der Folge nicht auf Show und Glamour. Erika Kirk hat mehrere akademische Abschlüsse, darunter einen Doktortitel in Erziehungswissenschaften von der Liberty University.

Sie und Charlie Kirk haben zwei gemeinsame Kinder. Ihre Tochter wurde im August 2022 geboren, ihr Sohn im Mai 2024. Aus Gründen der Privatsphäre haben sie bisher weder Namen noch Fotos der Gesichter ihrer Kinder veröffentlicht.

Engagierte Christin

Neben ihrer Rolle als Mutter und Ehefrau, die sie stets besonders hochhält, ist Erika Kirk auch Unternehmerin. Im Dezember 2018 gründete sie die religiös inspirierte Modemarke Proclaim Streetwear. Zudem moderiert sie den Podcast «Midweek Rise Up» und engagiert sich in der christlichen Organisation Biblein365.

Der plötzliche Tod ihres Ehemanns hat die Amerikanerin noch stärker in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Bisher hat sie sich noch nicht öffentlich zum Tod ihres Mannes geäussert.