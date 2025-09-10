Der amerikanische Politaktivist Charlie Kirk wurde im Rahmen einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Utah angeschossen und getötet. Die Polizei sucht weiterhin nach dem Täter. Zwei zunächst verdächtige Personen wurden nach einer Befragung auf freien Fuss gesetzt.

1/10 Charlie Kirk war berühmter rechter Podcaster: Immer wieder rührte er für Trump die Werbetrommel, dieses Foto entstand kurz vor dem Attentat. Foto: keystone-sda.ch

Schock im US-Bundesstaat Utah: Bei einer Veranstaltung des amerikanischen Podcasters Charlie Kirk (31) an der Utah Valley University ist ein Schuss gefallen, wie lokale Medien berichten. Kirk wurde getroffen – und erlag schliesslich seinen schweren Verletzungen.

Aufnahmen aus den sozialen Medien zeigen, wie Kirk zunächst auf einem Stuhl sitzt und zu der Menge spricht. Anschliessend wird er vom Schuss getroffen. Kirk zuckt daraufhin und bricht zusammen. Ein anderes Video filmt die Szene aus einem anderen Winkel. Es ist klar zu erkennen, wie das Blut spritzt – vermutlich wurde Kirk direkt in die Halsschlagader getroffen.

Trump verkündet Nachricht

Zwei Lokalreporterinnen des Portals «Deseret News» schildern gegenüber CNN: «Es floss sofort so viel Blut aus seinem Hals. Er drehte sich irgendwie, und er sackte in sich zusammen», so die geschockten Journalistinnen. Weitere Augenzeugen sagten: «Ich glaube, er war sofort tot.»

Über den Zustand von Kirk war zunächst nicht viel bekannt. Später wird klar: Kirk ist tot. «Der grossartige, ja sogar legendäre Charlie Kirk ist tot. Niemand verstand die Jugend in den Vereinigten Staaten von Amerika besser oder hatte ein besseres Gespür für sie als Charlie. Er wurde von ALLEN geliebt und bewundert, besonders von mir, und jetzt ist er nicht mehr unter uns. Melania und ich sprechen seiner wunderschönen Frau Erika und seiner Familie unser tiefstes Beileid aus. Charlie, wir lieben dich!», verkündet Donald Trump auf Truth Social die Nachricht.

Täter weiter auf der Flucht

Der Täter konnte nach der Tat offenbar unerkannt fliehen. Das Utah Department of Public Safety teilte am Mittwochabend in einer Erklärung mit, dass die Suche nach dem Schützen noch im Gange sei.

Am Mittwoch wurden zwei Personen zum Verhör in Gewahrsam genommen, später jedoch wieder freigelassen. «Es gibt derzeit keine Verbindung zu den Schiessereien mit diesen Personen», sagte die Utah DPS.

Präsident verkündet Staatstrauer

Zudem ordnet Trump an, alle Flaggen in ganz Amerika auf halbmast zu setzen. «Zu Ehren von Charlie Kirk, einem wahrhaft grossen amerikanischen Patrioten, ordne ich an, dass alle amerikanischen Flaggen in den Vereinigten Staaten bis Sonntagabend um 18 Uhr auf halbmast wehen», schreibt Trump.

Wer für den Tod Kirks verantwortlich ist, ist bisher nicht bekannt. Der Schütze befand sich zunächst auf der Flucht. Ein Mann wurde von der Campus-Polizei umgehend überwältigt. Bei dem zunächst Festgenommenen handelte es sich jedoch nicht um den Täter. Das FBI erklärte später, dass ein Verdächtiger festgenommen werden konnte. Laut FBI-Chef Kash Patel wurde die Person nach einer Befragung jedoch wieder auf freien Fuss gesetzt.

Auf einer Pressekonferenz wurde der Verdacht geäussert, dass der Schütze sich auf einem Dach befunden haben soll. Auf Videos in sozialen Medien ist zu hören, dass Kirk Fragen zu Waffengewalt in den USA gestellt werden, kurz bevor er selbst von dem Schuss getroffen wird.

Auftritte bei vielen Veranstaltungen

Kirk war vor allem als Gründer und Geschäftsführer von Turning Point USA (TPUSA) bekannt – einer konservativen Non-Profit-Organisation, die er 2012 ins Leben rief. Ziel dieser Organisation ist es, insbesondere junge Menschen an Colleges und Universitäten für marktwirtschaftliche und konservative Ideen zu gewinnen. Unter seiner Leitung ist TPUSA schnell gewachsen und zu einer der einflussreichsten konservativen Jugendbewegungen in den USA geworden.

Kurz vor dem Attentat verteilte der 31-Jährige noch Hüte an sein Publikum. Er war ein bekennender Trump-Unterstützer.

Zweifacher Familienvater

Kirk war in den sozialen Medien und auf allen möglichen Plattformen sehr aktiv. Er hat auch einen Podcast. Selbst mehrere TV-Serien machten ihn bereits zum Thema, wie beispielsweise die Animationsserie «South Park».

Kirk ist verheiratet und Vater einer Tochter (3) und eines Sohnes (1). Sowohl die Ehefrau als auch Kirks Kinder sollen bei der Veranstaltung auf dem Uni-Campus vor Ort gewesen sein.