Der amerikanische Politaktivist Charlie Kirk wurde im Rahmen einer Veranstaltung im US-Bundesstaat Utah angeschossen. Es läuft ein Polizeieinsatz. Wie es Kirk geht, ist aktuell unklar.

Bei einer Veranstaltung vom amerikanischen Podcaster Charlie Kirk (31) an der University of Utah sind Schüsse gefallen, wie lokale Medien berichten.

Erste Aufnahmen aus den sozialen Medien zeigen, wie Kirk auf einem Stuhl sitzt und von den mehreren Schüssen getroffen wird. Er zuckt daraufhin und bricht zusammen. Ein anderes Video filmt die Szene aus einem anderen Winkel. Es ist klar zu erkennen, dass die Schüsse wohl ein grosses Blutgefäss Kirks getroffen haben.

Anschliessend rennen Besucher der Veranstaltung schreiend davon. Viele User berichten davon, dass Kirk angeschossen und am Hals verletzt wurde. Ein anderes Video zeigt zudem, wie ein älterer Mann überwältigt wird. Ob es sich dabei um den Täter handelt, ist noch unklar.

Zustand von Kirk unklar

Die Polizei hat sich noch nicht geäussert. Über den Zustand von Kirk ist noch nichts bekannt. In einigen Medien ist davon die Rede, dass Kirk umgehend hospitalisiert wurde. Fox News berichtet, der 31-Jährige sei hospitalisiert worden.

US Präsident Donald Trump hat sich auf Truth Social bereits zu dem Angriff auf Kirk geäussert. Er schreibt: «Wir müssen alle für Charlie Kirk beten, der angeschossen wurde. Ein grossartiger Kerl durch und durch. GOTT SEGNE IHN!»

Kirk ist vor allem als Gründer und Geschäftsführer von Turning Point USA (TPUSA) bekannt – einer konservativen Non-Profit-Organisation, die er 2012 ins Leben rief. Ziel dieser Organisation ist es, insbesondere junge Menschen an Colleges und Universitäten für marktwirtschaftliche und konservative Ideen zu gewinnen. Unter seiner Leitung ist TPUSA schnell gewachsen und zu einer der einflussreichsten konservativen Jugendbewegungen in den USA geworden.

Kirk ist in den sozialen Medien und auf allen möglichen Plattformen sehr aktiv. Er hat auch einen Podcast. Selbst mehrere TV-Serien machten ihn bereits zum Thema, wie beispielsweise die Animationsserie «South Park».

