Ein «Märtyrer für Wahrheit und Freiheit» sei er gewesen, sagt Donald Trump über den ermordeten Charlie Kirk. Der US-Präsident macht der «radikalen Linken» im Zusammenhang mit dem Mord an dem Aktivisten schwere Vorwürfe. Andere Politiker äussern sich ähnlich.

1/4 «Finsterer Moment für Amerika»: Donald Trump äussert sich in einer Videobotschaft zum Tod von Charlie Kirk. Foto: Screenshot X/@realDonaldTrump

Georg Nopper Redaktor News

US-Präsident Donald Trump hat eine Videobotschaft zum gewaltsamen Tod des rechtsgerichteten Aktivisten Charlie Kirk (†31) veröffentlicht. In dem auf Truth Social und X geposteten Clip sagt Trump, er sei «voller Trauer und Wut über die abscheuliche Ermordung von Charlie Kirk».

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Trump lobt Kirk als «Märtyrer für Wahrheit und Freiheit». «Das ist ein finsterer Moment für Amerika», sagt er. Zudem macht er die Rhetorik der «radikalen Linken» für den Mord an dem Politaktivisten verantwortlich. Menschen wie Kirk würden mit «Nazis und den schlimmsten Massenmördern und Verbrechern der Welt» verglichen. Er werde jeden ins Visier nehmen, der zur «politischen Gewalt» beitrage, so Trump.

«Demokraten sind verantwortlich»

Der republikanische Gouverneur von Utah, Spencer Cox, bezeichnet den tödlichen Schuss auf Kirk als «politisches Attentat».

Die republikanische Kongressabgeordnete Nancy Mace macht ebenfalls eine verfehlte politische Debatte für den Tod von Kirk verantwortlich – und beschuldigt die gegnerischen Demokraten: «Die Demokraten sind für das verantwortlich, was heute passiert ist. Ich bin am Boden zerstört. Meine Kinder haben mich in Panik angerufen. Sie, wahrscheinlich die Kinder aller Konservativen im Land, haben in Panik angerufen.»