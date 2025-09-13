DE
Home
Ausland
Trump: Mutmasslicher Kirk-Mörder in Haft - Todesstrafe gefordert
Donald Trump
«Ich hoffe, er bekommt die Todesstrafe»
US-Präsident Trump kommentiert den Tod des konservativen Aktivisten Charlie Kirk (†31). Er bezeichnet Kirk als «feinsten Menschen» und hofft auf härteste Bestrafung für den Täter.
Publiziert: 14:43 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Alles zur Ermordung von Charlie Kirk
1:47
Utas Gouverneur Cox liest vor
Diese Inschriften standen auf Kirk-Attentäters Patronen
1:04
Trump über Killer-Verhaftung
«Vater überzeugte ihn zur Aufgabe»
0:40
Attentat auf Charlie Kirk
Hier flüchtet der Täter vom Dach
1:17
Trumps Mann für die Jugend
Die extremen Positionen von Charlie Kirk
1:39
Schweigeminute für Kirk
Hier bricht der Tumult im US-Kongress aus
