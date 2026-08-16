Saudi-Arabien und weitere Verbündete werfen Donald Trump diplomatisches Versagen im Iran-Konflikt vor. Als Reaktion gründet Riad ein Militärbündnis mit 13 Staaten, um die regionale Sicherheit zu stärken.

«Trump hat diesen Krieg begonnen und wir zahlen den Preis»

«Trump hat diesen Krieg begonnen und wir zahlen den Preis»

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Golfstaaten kritisieren US-Präsident Trump wegen schlechter Diplomatie mit dem Iran

Saudi-Arabien gründet Militärbündnis mit 13 Staaten, darunter Türkei und Pakistan

Bündnis soll maritime Bedrohungen effektiver bekämpfen

Marian Nadler Redaktor News

In der Golfregion herrscht aktuell Unzufriedenheit. Die Verbündeten der USA sind zunehmend besorgt, dass US-Präsident Donald Trump (80) nicht in der Lage ist, die notwendige Diplomatie zu betreiben, um einen Frieden mit dem Iran zu erreichen. Das berichtet die «Washington Post» unter Berufung auf Insider.

Trumps Hin und Her mit Drohungen gegen die Mullahs, die dann nicht in die Tat umgesetzt werden, nervt einige im Nahen Osten. Wie mehrere Regierungsvertreter und ein ehemaliger US-Diplomat der Zeitung versichern, sind sich die Regierungen Saudi-Arabiens, der Vereinigten Arabischen Emirate, Katars, Kuwaits und Bahrains einig in ihrer Verärgerung über die US-Regierung. Einige sollen sogar bereits infrage stellen, ob es sinnvoll ist, weiterhin grosse US-Militärstützpunkte auf ihrem Territorium zu beherbergen.

Neues Militärbündnis – weil Trump nervt?

Ein Gesprächspartner der «Washington Post» bringt die Sichtweise der Golfstaaten auf den Punkt. «Trump hat diesen Krieg begonnen und wir zahlen den Preis.»

1:34 USA wehrt Angriffe ab: Hier feuert der Iran in Richtung Kuwait

In diesem Zusammenhang verwundert es nicht, dass Saudi-Arabien kürzlich ein neues Militärbündnis mit insgesamt 13 Staaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, eingegangen ist. Ziel des neu geschaffenen Bündnisses sei es, maritime Bedrohungen in der Region effektiver zu kontern.