Nach wochenlangem Verschwinden hat sich Anna W., eine 33-jährige Auswanderin auf Mallorca, endlich bei ihrer Familie gemeldet. Seit Mitte April fehlte jede Spur von ihr. Nun wurde sie wohlbehalten aufgefunden.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Anna W. meldet sich nach Verschwinden auf Mallorca seit April zurück

Berichte deuten auf möglichen Überfall mit Diebstahl von Pass und Handy hin

Anna W., 33, wurde am 27. Mai nicht zum Geburtstag gefunden

Mattia Jutzeler Redaktor News

Grosses Aufatmen auf Mallorca. Anna W. hat sich nach Wochen endlich bei ihrer Familie gemeldet. Seit Mitte April fehlte von der Auswanderin jede Spur.

«Wir – Familie und Freunde – haben genau auf dieses Ende gewartet. Auf ein glückliches Ende.» So reagieren die Menschen aus dem Umfeld von Anna W. auf das erfreuliche Wiedersehen. Nach Angaben ihrer Angehörigen konnte die 33-Jährige wohlbehalten aufgefunden werden, wie RTL berichtet.

Wurde sie ausgeraubt?

Vor ihrem Verschwinden hatte Anna W. zuletzt am 13. April per SMS mit ihrem Bruder Kontakt aufgenommen. Mitten im Gespräch brach der Kontakt jedoch plötzlich ab. Danach fehlte jede Spur von der jungen Frau. Vier Tage später erhielten Angehörige beunruhigende Nachrichten von einem fremden Account.

Die gebürtige Polin war im November nach Mallorca gezogen, um nach zehn Jahren in Deutschland einen Neuanfang zu wagen, wie ihre Familie in sozialen Netzwerken erklärt. In Nachrichten, die nach ihrem Verschwinden auf Instagram auftauchten, war von einem Überfall die Rede.

Demnach soll sie am Strand von Palma ausgeraubt worden sein. Die Täter hätten ihren Pass, ihr Handy sowie weitere Dokumente gestohlen. Ob an diesen Vermutungen etwas dran ist, bleibt unklar.

Vermisste galt als reiseerfahren

Ihre Schwester Karolina war sich immer sicher: Anna wird sich melden, sobald sie dazu in der Lage ist. Die 33-Jährige gilt als reiseerfahren. Sie habe bereits viele Länder allein bereist. Am 27. Mai hatte Anna W. Geburtstag. Diesen Tag habe sie stets gern mit ihrer Familie verbracht, so ihre Schwester.

Dazu kam es leider nicht. Die Freude bei ihrer Familie muss dennoch unglaublich gross sein.