Vermisste Frau (†26) verstorben

Darum gehts
- Libysch-deutsche Frau seit 4. Mai vermisst, tot im Brienzersee gefunden
- Unfallgeschehen wird vermutet, Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern laufen
- Persönlicher Gegenstand am Montagabend entdeckt, sterbliche Überreste am Dienstag
Tragische Nachricht aus dem Berner Oberland. Eine vermisste libysch-deutsche Doppelbürgerin konnte nach einem Monat nur noch tot gefunden werden. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen eingeleitet.
Die Frau wurde bereits am 4. Mai bei der Kapo als vermisst gemeldet. Sie war zu einer Wanderung im Berner Oberland aufgebrochen, von der sie nie mehr zurückkehren sollte.
Nach Eingang der Meldung wurden sofort umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Nachdem am Montagabend ein persönlicher Gegenstand der vermissten Frau im Brienzersee in der Region Oberried aufgefunden wurde, wurden erneute Suchmassnahmen eingeleitet.
Unfallgeschehen wird vermutet
Im Rahmen dieser Suche wurden durch die Kantonspolizei Bern am Dienstag im Bereich des Louwigraben bei Oberried am Brienzersee BE sterbliche Überreste einer Person aufgefunden. Abklärungen ergaben, dass diese der vermissten Frau zuzuordnen sind, die zu Fuss vom Harderkulm in Richtung Augstmatthorn wanderte.
Gemäss den aktuellen Erkenntnissen steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund, heisst es in einer Mitteilung der Kapo. Weitere Abklärungen zu den Ereignissen sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland im Gang.