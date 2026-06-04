Vermisste Frau (†26) verstorben

Die Kantonspolizei Bern hat sterbliche Überreste einer 26-jährigen Vermissten im Louwigraben bei Oberried gefunden. Die libysch-deutsche Frau war seit Mai nach einer Wanderung vermisst. Ein Unfall wird vermutet.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Libysch-deutsche Frau seit 4. Mai vermisst, tot im Brienzersee gefunden

Unfallgeschehen wird vermutet, Ermittlungen durch die Kantonspolizei Bern laufen

Persönlicher Gegenstand am Montagabend entdeckt, sterbliche Überreste am Dienstag

Mattia Jutzeler Redaktor News

Tragische Nachricht aus dem Berner Oberland. Eine vermisste libysch-deutsche Doppelbürgerin konnte nach einem Monat nur noch tot gefunden werden. Die Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen eingeleitet.

Die Frau wurde bereits am 4. Mai bei der Kapo als vermisst gemeldet. Sie war zu einer Wanderung im Berner Oberland aufgebrochen, von der sie nie mehr zurückkehren sollte.

Nach Eingang der Meldung wurden sofort umfangreiche Suchmassnahmen eingeleitet und die Bevölkerung um Mithilfe gebeten. Nachdem am Montagabend ein persönlicher Gegenstand der vermissten Frau im Brienzersee in der Region Oberried aufgefunden wurde, wurden erneute Suchmassnahmen eingeleitet.

Unfallgeschehen wird vermutet

Im Rahmen dieser Suche wurden durch die Kantonspolizei Bern am Dienstag im Bereich des Louwigraben bei Oberried am Brienzersee BE sterbliche Überreste einer Person aufgefunden. Abklärungen ergaben, dass diese der vermissten Frau zuzuordnen sind, die zu Fuss vom Harderkulm in Richtung Augstmatthorn wanderte.

Gemäss den aktuellen Erkenntnissen steht ein Unfallgeschehen im Vordergrund, heisst es in einer Mitteilung der Kapo. Weitere Abklärungen zu den Ereignissen sind unter der Leitung der regionalen Staatsanwaltschaft Oberland im Gang.