Frau (26) in der Region Interlaken BE verschwunden

In der Region Interlaken wird seit Samstag eine 26-jährige Frau vermisst. Trotz umfangreicher Suchmassnahmen konnte sie bislang nicht gefunden werden. Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft 26-jährige Abrar Bin Ramadan seit Samstag in Bern vermisst

Zuletzt im Zug Richtung Interlaken auf Höhe Spiez gesehen

Polizei Bern bittet Zeugen um Hinweise unter +41 33 225 31 31

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am Montag wurde der Kantonspolizei Bern gemeldet, dass im Kanton Bern die 26-jährige Abrar Bin Ramadan vermisst werde. Nach Eingang der Vermisstenmeldung wurden sofort umfangreiche Abklärungen sowie Suchmassnahmen und weitere Ermittlungen eingeleitet, die laut der Polizei bis zum jetzigen Zeitpunkt erfolglos blieben.

Gemäss den bisher getätigten Abklärungen bestieg Abrar Bin Ramadan am Samstag um etwa 9.30 Uhr den Zug in Bern Richtung Interlaken. Aussagen zufolge beabsichtigte sie anschliessend, vom Harderkulm zum Augstmatthorn zu wandern. Sie wurde zuletzt im Zug auf Höhe Spiez BE gesehen, anschliessend fehlen konkrete Anhaltspunkte zu ihrem Verbleib. Es konnte kein Kontakt mehr zu ihr hergestellt werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Vermisste spricht Deutsch und Arabisch, ist etwa 170 Zentimeter gross, von schlanker Statur und trägt ein schwarzes Kopftuch. Am Tag ihres Verschwindens trug sie dunkle, lange Hosen und weisse Turnschuhe. Zudem hatte sie einen schwarzen Rucksack dabei.

Die Kantonspolizei Bern bittet die Bevölkerung um Mithilfe und sucht Zeugen. Personen, die sich in Interlaken oder auf der Route Harderkulm-Augstmatthorn befanden und die Vermisste gesehen haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Nummer +41 33 225 31 31 zu melden.