Dawa Sherpa wurde sechs Tage nach seinem Verschwinden auf dem Mount Everest lebend gefunden. Ein Reinigungsteam entdeckte ihn nahe dem Basislager. Er wird nun im Spital behandelt.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Dawa Sherpa nach sechs Tagen auf Mount Everest lebend gefunden

Ein Reinigungsteam entdeckte ihn nahe des Basislagers

Rettung per Luftbrücke, Zustand stabil, aktuell auf Intensivstation

Wiebke Köhne Redaktorin Newsdesk

Gemeinsam mit Dawa Sherpa (57) wollte der Brite Chris Thrall am vergangenen Freitag den Mount Everest hinabsteigen. Während einer Verschnaufpause fragte Thrall den Sherpa noch, ob alles in Ordnung sei. Dieser meinte nur, Thrall solle schon mal vorgehen. Aber als Thrall unten ankam, fehlte vom Sherpa jede Spur.

Jetzt wurde der auf dem Mount Everest vermisste Dawa Sherpa in der Nähe des Basislagers entdeckt und anschliessend gerettet. Davor gab es sechs Tage lang nicht das geringste Lebenszeichen von ihm. Gefunden wurde der nepalesische Bergführer von einem speziellen Reinigungsteam, welches das Basislager vom Müll der Bergsteiger befreite. Laut BBC war der Sherpa gerade dabei, langsam einen Eishang herunterzurutschen.

Man glaubte, er sei tot

Anschliessend wurde Dawa Sherpa umgehend per Luftbrücke ins nächste Spital transportiert – im Wachzustand. Gegenüber der Nachrichtenagentur teilte der behandelnde Arzt des Spitals in Kathmandu mit, dass er derzeit auf der Intensivstation behandelt werde. Seine Tochter besuchte ihn bereits und sagte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters: «Er hat mich erkannt. Es geht ihm gut und er spricht.»

Vor seiner Rettung wurde Dawa Sherpa zuletzt kurz oberhalb von Camp 3 auf ungefähr 7500 Metern gesehen. Da die Wetterbedingungen in den letzten Tagen äusserst hart waren, ging man bereits davon aus, dass er tot ist. Die Suchaktion wurde vom Reiseveranstalter 8K Expeditions geleitet. Laut dem Geschäftsführer des Unternehmens grenzt es an ein Wunder, dass Dawa Sherpa allein auf dem Berg überlebte.