Ganz Graz nach Amoklauf betroffen «Der Cousin meiner Freundin hats nicht geschafft»

An einer Schule in der österreichischen Stadt Graz kam es am Dienstag zu einem Amoklauf. Die Menschen aus Graz sind tief betroffen.

Publiziert: vor 47 Minuten | Aktualisiert: vor 41 Minuten