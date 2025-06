Bundeskanzler Christian Stocker über Amoklauf von Graz «Unser Land steht still»

An einer Schule in der österreichischen Stadt Graz kam es am Dienstag zu einem Amoklauf. Es gab zehn Tote und zahlreiche Verletzte. Der Täter (†21) nahm sich das Leben. Der Bundeskanzler drückt sein Beileid aus.

Publiziert: vor 50 Minuten | Aktualisiert: vor 26 Minuten