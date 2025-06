Blick-Reporter erlebt Stimmung in Graz «Man versucht, das Ganze kollektiv zu verarbeiten»

An einer Schule in der österreichischen Stadt Graz kam es am Dienstag zu einem Amoklauf. Es gab elf Tote und zahlreiche Verletzte. Tags darauf werden Betroffene in der Halle neben der Schule betreut.

Publiziert: vor 21 Minuten