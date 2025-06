Nach Amoklauf in Graz Österreichs Fussballer mit Trauerminute

Nach dem tragischen Amoklauf in Graz müssen Österreichs Fussballer am Dienstagabend in der WM-Qualifikation gegen San Marino antreten. Vor Spielbeginn wird der Opfer in einer Trauerminute gedacht.

Publiziert: vor 36 Minuten | Aktualisiert: vor 19 Minuten