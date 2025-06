Miami-Stand versinkt in Gold-Blau Von wegen keine Fans an der Klub-WM

Nein, das ist nicht irgendwo in Argentinien: Hier nehmen Hunderte Fans des Gaucho-Klubs Boca Juniors den Strand in Miami ein. Wie die Bilder zeigen, können es die Anhänger kaum erwarten, ihr Team in den USA bei der Klub-WM zu sehen.

Publiziert: vor 38 Minuten