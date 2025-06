Judith Wedenig (39) «Ich sah vom Balkonfenster aus die Polizeiautos»

An einer Schule in der österreichischen Stadt Graz kam es am Dienstag zu einem Amoklauf. Es gab elf Tote und zahlreiche Verletzte. Der Täter (†21) nahm sich das Leben. Judith Maria Wedenig sah das grosse Blaulichtaufgebot von ihrem Balkon aus.

Publiziert: 16:41 Uhr | Aktualisiert: 16:45 Uhr