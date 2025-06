Innenminister informiert über Opfer «Wir haben neun Todesopfer zu beklagen»

An einer Schule in der österreichischen Stadt Graz kam es am Dienstag zu einem Amoklauf. Es gab zehn Tote und zahlreiche Verletzte. Der Täter (†21) nahm sich das Leben. Der Innenminister informiert.

Publiziert: vor 13 Minuten