Eine Schülerin sorgt mit ihrer Abi-Rede in Deutschland für Wirbel. Wegen einer hohen Durchfallquote rechnet sie mit ihrer Schule ab und wird vor Publikum drastisch deutlich. Nun diskutieren Eltern, Schüler und Lehrer über die scharfen Worte der Absolventin.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Schülerin kritisiert Schule bei Abiturfeier in Hagenow mit drastischen Worten

34 Prozent der 52 Absolventen bestanden das Abitur in Mecklenburg-Vorpommern nicht

Häufige Lehrerwechsel und fehlender Mathematikunterricht wurden scharf bemängelt

Daniel Macher Redaktor News

Eine Abschlussrede sorgt an einem Gymnasium im deutschen Hagenow für Aufsehen. Eine Schülerin hat an der offiziellen Abiturfeier der Schule mit deutlichen Worten die Schule kritisiert und der Lehrerschaft eine ungenügende Vorbereitung auf die Prüfungen vorgeworfen. Am Ende ihrer rund fünfminütigen Rede fiel auch der Satz: «Fickt euch».

Wie der «Nordkurier» als erstes berichtete, war die hohe Durchfallquote des Jahrgangs der Grund für die Kritik. Von 52 Schülerinnen und Schülern haben 17 den Abschluss nicht geschafft, eine weitere Person wurde gar nicht erst zum Abitur zugelassen. «Damit sind 34 Prozent von uns durchgefallen», so die Schülerin.

Häufige Lehrerwechsel, mangelnder Unterricht

Zum Vergleich: Die Quote liegt deutlich über dem langjährigen Durchschnitt in Mecklenburg-Vorpommern, wo zuletzt rund sieben Prozent der Abiturientinnen und Abiturienten scheiterten. Die Rednerin stellte deshalb die Frage, ob die Schüler tatsächlich selbst schuld an der Situation seien – und machte ihrem Ärger Luft.

Sie kritisierte unter anderem häufige Lehrerwechsel und mangelnden Mathematikunterricht. Zwei Jahre lang habe es keinen vernünftigen Unterricht in dem Fach gegeben. Gleichzeitig sei die Vorbereitungszeit auf die Abiturprüfungen verkürzt worden, obwohl diese ohnehin knapp gewesen sei.

Rede stiess auf Zustimmung

Auch die Unterrichtsmethoden der Schule griff sie an. Einige Lehrkräfte würden seit Jahren die gleichen Inhalte vermitteln und dieselben Arbeitsblätter verwenden, obwohl sich die Welt verändere und auch die Anforderungen an die Prüfungen nicht gleich blieben. Während der Rede gab es im Publikum Applaus und zustimmende Rufe.

Für besonders viel Aufmerksamkeit sorgte ihre direkte Ansage an jene, die dem Jahrgang das schlechte Ergebnis gönnen würden: «Ganz ehrlich: Fickt euch einfach nur alle!»