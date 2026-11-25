Die Präsidentschaftskandidatin des Rassemblement National führt in den Umfragen in Frankreich deutlich. Doch angesichts von Marine Le Pens Justizproblemen und Skandalen steigt das Risiko für ein jähes Ende ihrer Kandidatur.

Darum gehts Marine Le Pen liegt für den ersten Wahlgang 2027 in Umfragen mit 30 bis 35 Prozent deutlich vorne

Vor der Wahl könnte ein Kassationsurteil Le Pens Wahlsperre bis 2030 wieder in Kraft setzen

Le Pen sorgt sich privat über den Aufstieg des Rechtskandidaten David Lisnard in den Umfragen

Richard Werly Journaliste Blick

Die Richter? Die Medien? Emmanuel Macron? Die Finanzmärkte? Im Pariser Hauptsitz des Rassemblement National (RN) mangelt es nicht an möglichen Sündenböcken, sollte Marine Le Pen (58) nicht zur Präsidentschaftswahl zugelassen werden.

Und das aus gutem Grund: Mehrere Berater der Favoritin für die Präsidentschaftswahl im April und Mai 2027 warnen ihre Gesprächspartner zunehmend vor einem möglichen Albtraumszenario. Dessen Akteure variieren je nach Version – doch es soll eine Intrige geben, um Marine Le Pen einen Wahlsieg zu verwehren.

Und dies trotz Umfragen, die ihr im ersten Wahlgang am 18. April – sofern das Datum nicht geändert wird – weiterhin Werte zwischen 30 und 35 Prozent bescheinigen.

Düsteres Szenario

Erster Akt dieses düsteren Szenarios: die Justiz. Bekannt ist, dass Le Pen ein erhebliches Risiko eingegangen ist, als sie beschloss, für das Amt der französischen Staatspräsidentin zu kandidieren, obwohl sie am 7. Juli 2026 im Berufungsverfahren wegen Veruntreuung von Geldern des Europäischen Parlaments verurteilt wurde.

Die RN-Chefin setzte eine Woche später alles auf ihr Rechtsmittel beim Kassationsgericht. Denn bis zu dessen endgültigem Entscheid gilt die Unschuldsvermutung. Ein Hindernis bleibt jedoch: Sollte das Kassationsgericht Anfang April über ihren Fall entscheiden und das Urteil des Berufungsgerichts vollständig aufheben, würde das in erster Instanz verhängte fünfjährige Verbot, öffentliche Ämter auszuüben, wieder gelten.

Rechnen wir nach: Das erste Urteil erging am 31. März 2025. Die sofort vollstreckbare Wählbarkeitssperre läuft somit bis 2030. Eine Kandidatur bei der Präsidentschaftswahl wäre damit unmöglich. Entscheidet das Kassationsgericht hingegen erst nach der Wahl und ist Le Pen zu diesem Zeitpunkt bereits gewählt, würde ihre Immunität als Präsidentin greifen.

Macrons Machenschaften

Zweiter Akt des Szenarios: die Machenschaften von Emmanuel Macron (48). Der amtierende französische Präsident, der nicht erneut kandidieren darf und stets betont hat, dass er seinen Platz nicht Le Pen überlassen wolle, soll laut ihrem Umfeld ihre Kandidatur an zwei Fronten untergraben.

Erstens: die Ukraine. Die Kandidatin beabsichtigt, die Budgethilfe einzustellen, sollte sie die Präsidentschaftswahl gewinnen. Dies, obwohl die Europäische Union am 18. November zusätzliche 45 Milliarden Euro an Hilfsgeldern für Kiew angekündigt hat. Die zweite Front: eine mögliche Schuldenkrise.

Der RN vermutet, dass der Élysée-Palast Frankreichs Rekordverschuldung von 3,65 Billionen Euro – rund 3,324 Billionen Schweizer Franken – (die während Macrons beiden Amtszeiten um fast eine Billion Euro gestiegen ist) dramatisiert, um ein Eingreifen der Europäischen Zentralbank oder einen ausserordentlichen EU-Gipfel zu erzwingen.

Le Pen würde dadurch trotz ihres Versprechens, unmittelbar nach ihrem Amtsantritt per Referendum eine verfassungsmässige Schuldenbremse einzuführen, als grosse finanzielle Gefahr erscheinen. «Die Idee ist, sie maximal unglaubwürdig zu machen», schimpft einer ihrer Berater gegenüber Blick. «Dabei stammen all unsere aktuellen Probleme von Macron, dem angeblichen ‹Mozart der Finanzen›!»

Schmutzige Tricks der Regierung

Dritter Akt: die angeblichen Schmutzeleien der derzeitigen Regierung. So interpretiert der RN die Polizeirazzia in seiner Zentrale am 9. November. Hintergrund sind mutmassliche Informationslecks aus dem Innenministerium, die der für seine rechtsextremen Ansichten bekannte Präfekt Hugues Moutouh (58) zu verantworten haben soll.

Auch hier wittern Le Pens Berater eine Verschwörung. Offenbar wurden belastende E-Mails gefunden – allerdings nicht am Hauptsitz des RN. Präfekt Moutouh, der bis vor wenigen Tagen in Orléans im Amt war, war für die Sicherheit beim 19. Parteikongress am 24. und 25. Oktober zuständig.

Sollte Le Pen darin verwickelt sein, würde sich die Frage nach der Gleichbehandlung der anderen Kandidaten stellen. «Das ist eine Art Affäre Fillon 2.0», klagt ein ehemaliger Kader des Finanzministeriums. «Man will sie mit allen Mitteln fertig machen.» Ein Skandal im Innenministerium könnte sich insbesondere negativ auf die unerlässliche Beschaffung der 500 Unterstützungsunterschriften von gewählten Amtsträgern auswirken.

Le Pen bleibt stoisch

Le Pen setzt ihren Wahlkampf derweil fort, macht sich privat jedoch Sorgen über den Aufstieg des rechtsliberalen Kandidaten David Lisnard (57) in den Umfragen. Lisnard ist Stadtpräsident von Cannes und amtierender Präsident des Verbands der französischen Bürgermeister, der derzeit in Paris tagt.

Lisnard könnte, so heisst es, ein Bündnis mit Eric Zemmour (68) eingehen. Damit würde er zum Kandidaten einer ungehemmten, radikalen Rechten, die in der Lage wäre, mit dem RN zu konkurrieren und zugleich die Wirtschaftskreise zu überzeugen. Beim RN wiederum soll sich Jordan Bardella (31) bereits auf die Nachfolge vorbereiten.