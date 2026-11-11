Er hat Gegner auf die Matte geschickt, jetzt will er die französische Politik aufmischen: Judo-Superstar Teddy Riner (37) kandidiert für das Präsidentenamt. Im politischen Ring warten besondere Schwergewichte auf ihn – allen voran Marine Le Pen (58).

Darum gehts Teddy Riner macht seine Kandidatur für die französische Präsidentschaftswahl 2027 öffentlich

Er will Rassismus und Spaltung bekämpfen

Vor dem Wahlkampf braucht Riner 500 Unterschriften, Le Pen und Mélenchon treten ebenfalls an

Pauline Bouillon Redaktorin News Desk

Fünfmal Olympia-Gold, elf WM-Titel: Teddy Riner (37) ist eine von Frankreichs grössten Sportlegenden. Doch dem 2,04-Meter-Koloss reicht das nicht. Jetzt nimmt der Judoka die politische Arena ins Visier: den Élysée-Palast.

Am Montag machte der 37-Jährige seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl 2027 auf seinen Social-Media-Kanälen öffentlich. «Ich bin Kandidat, um zu zeigen, dass wir Frankreich wieder aufrichten können», erklärte er. Sein Versprechen: Er will ein Land einen, das zunehmend auseinanderdriftet. Riner sieht sich weder rechts noch links. Stattdessen setzt er auf gesunden Menschenverstand, Gerechtigkeit und Entschlossenheit.

Vom Sporthelden zum Politiker

Riner kam in Les Abymes auf Guadeloupe zur Welt. Schon früh fand er zum Judo. Mit 18 Jahren holte er seinen ersten WM-Titel – der Start einer Rekordkarriere. In London, Rio und Paris gewann er an den olympischen Spielen jeweils Einzelgold, dazu kommen zwei Team-Goldmedaillen. In Frankreich ist Riner längst ein Volksheld.

Politisch will er vor allem gegen Rassismus und die Spaltung des Landes kämpfen. Auch die Renten will er anpacken: Das Umlagesystem soll bleiben, muss sich aber der alternden Gesellschaft anpassen. Weitere Details seines Programms nennt er vorerst nicht. Politische Erfahrung fehlt ihm komplett. Sein Argument: Aus dem Sport wisse er genau, wie man nach Rückschlägen wieder aufstehe.

Harte Brocken im Wahlkampf

Ein Selbstläufer wird der Marsch an die Macht keineswegs. Marine Le Pen (58) von der rechtsnationalen Partei Rassemblement National gilt als Favoritin. Auch Linksaussen Jean-Luc Mélenchon (75) mischt mit. Riner könnte Stimmen quer durch alle Lager abziehen. Wem das am Ende schadet, ist völlig offen.

Vor dem eigentlichen Wahlkampf wartet ohnehin die erste Hürde: Riner muss zunächst 500 Unterschriften gewählter Amtsträger sammeln. Auf der Tatami hat der Ausnahme-Athlet fast alles gewonnen. Ob er auch im politischen Nahkampf siegen kann, muss sich erst noch weisen.