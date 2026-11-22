Une enquête a été ouverte sur de possibles fuites d’informations confidentielles du ministère français de l’Intérieur au profit du RN. Marine Le Pen dit n'avoir jamais bénéficié d'informations confidentielles.

AFP Agence France-Presse

Les enquêteurs s’intéressent de près à un mail susceptible d’éclairer le rôle du préfet Hugues Moutouh dans des soupçons de fuites d’informations confidentielles du ministère de l’Intérieur vers le Rassemblement national.

La découverte, lors d’une perquisition au domicile de Frédéric Chatillon, proche de Marine Le Pen, d’un mail d’une fonctionnaire du secrétariat général adressé à sa hiérarchie, révélée par «Le Monde» et confirmée à l’AFP par une source proche du dossier, a accru les soupçons concernant le préfet.

Hugues Moutouh était alors, entre avril 2025 et mai 2026, secrétaire général du ministère, un poste hautement stratégique de Beauvau, avant d’être nommé en mai dernier préfet de la région Centre-Val de Loire, préfet du Loiret. Marine Le Pen a assuré dimanche sur France 2 et France Inter qu’elle n’avait «jamais reçu d’informations confidentielles» et «jamais demandé d’informations confidentielles» à Hugues Moutouh.

«Cet email est un non-événement»

«Frédéric Chatillon a reçu un document qu’il n’avait pas sollicité, dont le contenu était à l’évidence conforme à la loi, puisqu’il rappelait que tout le monde sollicitait le même tarif pour l’impression. Ce mail n’a pas attiré son attention tellement son contenu était banal et correspondant à quelque chose de déjà jugé lors de l’affaire Jeanne», a de son côté réagi auprès de l’AFP Alexandre Varaut, l’un des avocats de Frédéric Chatillon.

Dans cette affaire dite «Jeanne», le RN avait été relaxé en appel en mars 2023 après avoir été accusé d’avoir escroqué l’Etat en surfacturant ses dépenses électorales d’impression lors des élections de 2012. «Pour nous, cet email est un non-événement, c’était plus amusant qu’autre chose», a insisté Alexandre Varaut, par ailleurs eurodéputé RN. A cinq mois de la présidentielle, Beauvau est depuis jeudi dans la tourmente après la révélation de cette affaire.

Hugues Moutouh, convoqué vendredi par le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez, a annoncé samedi par communiqué à l’AFP qu’il demandait à «être relevé de ses fonctions», dénonçant avec véhémence une «campagne de déstabilisation dont il est la cible», dépassant «largement sa personne». «A travers moi, c’est l’autorité même de l’Etat qu’on cherche à atteindre», a-t-il ajouté. Rien n’a filtré de son entretien avec Laurent Nuñez.

Macron va devoir trancher

Le sort de Hugues Moutouh est désormais entre les mains d’Emmanuel Macron, grand ordonnateur du destin des préfets. S’il décidait de le relever de ses fonctions, cela ne pourrait être effectif que lors du prochain Conseil des ministres. Aucune mise en examen n’est intervenue dans cette affaire, comme l’a affirmé le parquet de Paris, et Hugues Moutouh est présumé innocent.

Le parquet a ouvert le 27 juillet «une information judiciaire portant sur des faits de violation du secret professionnel, violation du secret de l’enquête et recel de ces délits». C’est dans ce cadre que le ministère a été perquisitionné fin juillet, plus précisément le bureau du secrétaire général, et le siège du parti d’extrême droite le 9 novembre. Le domicile du préfet a également été perquisitionné, selon une source proche du dossier.

Cette nouvelle information judiciaire, avait précisé le parquet, a été ouverte après la découverte d’éléments lors d’une autre perquisition, réalisée dans le cadre d’une enquête menée, elle, par le parquet européen. C’est lors de cette perquisition du domicile de Frédéric Chatillon à Rome qu’une copie du mail confidentiel a été découverte, selon «Le Monde» et la source proche du dossier.

Courriel confidentiel

La fonctionnaire y relatait, selon la même source proche du dossier, son audition par la brigade financière anticorruption de la police judiciaire de Paris dans une information judiciaire sur des soupçons de financement illégal de campagnes électorales du RN. Cette information judiciaire porte en particulier sur de possibles surfacturations dans les récentes campagnes électorales du parti.

Selon «Le Monde», cette femme rapporte «les questions que lui ont posées les enquêteurs, ses réponses au sujet des financements des partis politiques et des points de droit ou de réglementation en matière de prêts». Or, selon «Le Monde», ce qu’a confirmé la source proche du dossier à l’AFP, trois personnes, dont le préfet Hugues Moutouh, avaient accès à ce courriel confidentiel.

D’où l’ouverture d’une nouvelle enquête, cette fois par le parquet de Paris, sur ces fuites, et les perquisitions menées fin juillet à Beauvau, puis au domicile d’Hugues Moutouh et, début novembre, au siège du RN.