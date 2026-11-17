Marine Le Pen promet d'appliquer sa réforme des retraites dès janvier 2028 si elle est élue en 2027, abaissant l'âge légal de départ à 62 voire 60 ans.

ATS Agence télégraphique suisse

Marine Le Pen a affirmé mardi que sa réforme des retraites serait «engagée dès (son) arrivée au pouvoir» si elle remportait l'élection présidentielle l'an prochain. Ce projet vise notamment à ramener l'âge légal de départ à 62 voire à 60 ans.

La réforme «abolira la réforme Borne au 1er janvier 2028», a précisé la candidate du Rassemblement national qui assure que d'ici à 2032 «des centaines de milliers de travailleurs partiront plus tôt, entre deux et trois années gagnées par rapport à ce qu'aurait imposé la réforme Borne».

La réforme mise en place en 2023 par la Première ministre Elisabeth Borne doit repousser progressivement l'âge légal à 64 ans. Elle a été mise en pause cette année et doit reprendre son cours début 2028, à moins qu'une autre loi ne la remplace après la présidentielle du printemps 2027.

Tours de vis

Pour financer la mesure emblématique de Mme Le Pen, son dauphin Jordan Bardella a détaillé une batterie de mesures, avec quelques incitations (notamment pour pousser les seniors à travailler au-delà de l'âge légal) et plusieurs tours de vis, en particulier concernant les carrières incomplètes dont la décote serait rehaussée «à 5% par trimestre manquant, dans la limite de 50%».

Les conditions pour valider un trimestre seront également durcies: «aujourd'hui, il faut avoir travaillé 150 heures au Smic», demain «il faudra avoir travaillé au moins à mi-temps pendant un trimestre, sans critère de salaire», a indiqué Bardella, estimant que cette règle obligerait «les salaires élevés» à cotiser davantage.

Autres catégories pénalisées : les chômeurs, dont le nombre de trimestres validés sera revu à la baisse, mais aussi les pères de famille nombreuse, dont la majoration de pension (10% à partir de trois enfants) «sera progressivement supprimée dans le temps». Celle des mères sera en revanche relevée à 12%.

Possible référendum

Marine Le Pen a par ailleurs confirmé «la création d'un pilier de capitalisation obligatoire» pour tous les actifs (au départ ceux âgés de 52 ans maximum). En piochant dans des fonds existants dédiés au logement et à la formation professionnelle, elle estime pouvoir constituer une cagnotte d'environ «900 milliards d'euros en une génération».

Quant aux conditions politiques d'adoption de sa réforme, Mme Le Pen a dit vouloir privilégier le débat parlementaire. Mais si elle ne disposait pas de la majorité suffisante au Parlement, elle a également indiqué qu'elle n'excluait pas de soumettre le texte à référendum.