Smic, fiscalité et logement: cinq candidats à la présidentielle se sont affrontés sur LCI. Sans surprise, le débat a été marqué par plusieurs passes d'armes.

AFP Agence France-Presse

Ce qu'il faut retenir du débat entre les candidats à l'Elysée

Inégalités, pouvoir d'achat et solidarité: Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Raphaël Glucksmann, Bruno Retailleau et Gabriel Attal ont débattu lundi de ces vastes sujets de société appelés à façonner la campagne présidentielle en France. La joute s'est déroulée en l'absence d'Edouard Philippe, retenu au Havre.

Voici ce qu'il faut retenir de ces échanges.

Augmenter le Smic, ou pas

Le sujet du Smic a donné lieu à l'une des premières passes d'armes de la soirée. Marine Le Pen, candidate RN largement en tête des sondages, avait comparé son augmentation à une situation digne de «l'URSS» et assuré que cela entraînerait des suppressions d'emplois dans les petites entreprises.

L'Insoumis Jean-Luc Mélenchon a rappelé, railleur, que le Smic était revalorisé «depuis 1953» en fonction de l'inflation. Pour s'attaquer à la pauvreté, lui verrait plutôt une taxe à 100% sur les héritages au-delà de 12 millions d'euros pour financer une «allocation autonomie» pour les jeunes.

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Invité à se positionner, Bruno Retailleau (LR) a jugé qu'il fallait pousser à gagner plus en «travaillant un peu plus», avec un allègement «massif» des charges.

Impôts

Autre grand sujet de divisions, la fiscalité. Pour Bruno Retailleau, «la pauvreté, on ne la combat pas avec des impôts», mais «en créant de l'activité économique». La France n'est pas «un paradis fiscal», a abondé Gabriel Attal (Renaissance). «Regardons comment on fait pour rendre le fruit de leur travail aux Français.»

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Sur une autre ligne, le social-démocrate Raphaël Glucksmann a plaidé pour remettre le «partage» au centre des politiques en imposant davantage les très hauts revenus et les grandes entreprises, sans pénaliser les classes moyennes et les PME.

Marine Le Pen a défendu une TVA à 0% pour les produits de première nécessité, et baissée à 5,5% pour les carburants. Inefficace selon Gabriel Attal, qui lui préfère une suppression de la CSG pour augmenter les salaires.

Accès au logement

Marine Le Pen s'est prononcée en faveur d'une priorité nationale pour l'accès au logement social, idée décriée par ses adversaires. «Une politique de ségrégation», s'est insurgé Raphaël Glucksmann.

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Gabriel Attal a suggéré de privilégier ceux qui travaillent, notamment dans les secteurs «essentiels» comme la santé. Il a été rejoint par Bruno Retailleau, qui a également dit vouloir faire la chasse aux «normes» qui ont «bloqué la construction».

Jean-Luc Mélenchon, favorable au renforcement des droits des locataires, a souhaité que les préfets réquisitionnent les logements vides pour «ne pas laisser des gens dans leur voiture». «Moi je pique pas les logements des gens», lui a répondu Marine Le Pen, en appelant à utiliser les bureaux vides pour loger des étudiants.

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Sa volonté de mettre fin à la loi SRU obligeant les communes à construire une part de logements sociaux a également été critiquée par les deux candidats de gauche.

Associations «politisées»?

Le débat, organisé dans un gigantesque entrepôt des Restos du Coeur, ne pouvait éviter la question du financement des associations. Marine Le Pen s'est retrouvée sous le feu des critiques avec sa proposition de supprimer les subventions aux associations jugées «politisées».

Pour elle, cela concernerait les associations qui donnent une consigne de vote, ou «insultent» un candidat ou parti. «A ce moment-là, il faut qu'elles se constituent en parti politique.»

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Ses adversaires l'ont accusée de vouloir ainsi mettre en difficulté des associations hostiles à ses politiques. Ce principe donnerait à l'Etat un pouvoir «complètement délirant», s'est insurgé Raphaël Glucksmann. La candidate RN a jugé que la Ligue des droits de l'Homme (LDH) était un «ramassis de gauchistes». Mais, pressée par ses rivaux de citer des associations visées par sa mesure, elle a dû botter en touche.

Mères et jeunes

Plusieurs candidats ont évoqué la situation des mères célibataires après avoir été interpellés par une «maman solo» de trois enfants. Gabriel Attal a dit vouloir défiscaliser les pensions alimentaires pour les mères.

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Raphaël Glucksmann a, lui, appelé à donner un «statut» et «des droits» aux familles monoparentales, qui auraient accès à «des horaires de garde aménagés», «des places privilégiées en crèche» ou encore une «pension alimentaire».

Marine Le Pen, qui met rarement son genre en avant, a glissé à ses rivaux qu'elle était la seule parmi eux à pouvoir dire «ce que ça représente d'élever seule des enfants». Quant aux jeunes, elle a proposé une «prime d'activité étudiante» et la gratuité du permis de conduire et des trains en heure creuse.