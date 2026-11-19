Une perquisition a eu lieu le 9 novembre au siège du Rassemblement national à Paris. L’enquête vise des soupçons de violation du secret professionnel et de fuites liées à des enquêtes en cours.

AFP Agence France-Presse

Une perquisition a été menée au siège du Rassemblement national le 9 novembre, dans le cadre d'une information judiciaire ouverte le 27 juillet à Paris, sur des soupçons de violation du secret professionnel et de l'enquête, a indiqué jeudi le parquet, sollicité par l'AFP.

D'après le journal Le Monde, qui a révélé jeudi la perquisition, cette instruction a été ouverte «à la suite de soupçons de fuites d'éléments liés à des enquêtes en cours concernant le parti d'extrême droite». Selon le quotidien, le ministère de l'Intérieur a aussi été perquisitionné fin octobre.