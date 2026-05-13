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Foto geht viral
US-Aussenminister trägt Maduros viralen Nike-Look

US-Aussenminister Marco Rubio sorgt mit einem grauen Nike-Traineranzug auf dem Weg nach China für Aufsehen. Ein Foto seines Outfits geht viral – und erinnert an den verhafteten Ex-Präsidenten Nicolás Maduro.
Publiziert: vor 54 Minuten
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Aktualisiert: vor 51 Minuten
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Mit diesem Foto wird Marco Rubio derzeit zum Meme.
Foto: Screenshot X

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • US-Aussenminister Rubio fliegt im grauen Nike-Trainingsanzug nach China
  • Anzug erinnert an Outfit des verhafteten Ex-Präsidenten Nicolás Maduro
  • Maduro-Anzug: Verkaufszahlen stiegen nach Festnahme 2026
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Janine EnderliRedaktorin News

Er ist grau, bequem und erinnert an das Outfit eines verhafteten Ex-Präsidenten. US-Aussenminister Marco Rubio flog in einem grauen Trainingsanzug von Nike nach China. Nun geht das Foto im Netz viral.

Offenbar wechselte Rubio an Bord der Air Force One sein Outfit. 

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Steven Cheung, Kommunikationsverantwortlicher im Weissen Haus, postete ein Foto von Rubio auf X. Dazu schreibt er: «Aussenminister Rubio rockt den Nike-Tech-‹Venezuela›-Look in der Air Force One!»

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«Ist das der neue Präsident Venezuelas?»

Im Netz sorgt das Outfit für viel Meme-Potenzial. Denn: Der verhaftete venezolanische Ex-Präsident Nicolás Maduro trug bei seiner Festnahme exakt diesen Anzug. Nachdem ein Bild Maduros um die Welt ging, explodierten die Verkaufszahlen der Trainerhose. 

Foto: IMAGO/ZUMA Press Wire

«Einen Nike-Anzug aber Adidas-Schuhe», schreibt einer der Nutzer auf X. Ein anderer User fragt sich: «Wird Rubio der neue Präsident Venezuelas?» Zudem wird Rubios Bild Gegenstand von Memes, die ihn mit Sonnenbrille, besonderen Accessoires oder in einem anderen Kontext zeigen. 

Hintergrund: In der Nacht auf Mittwoch postete US-Präsident Donald Trump ein Foto einer Landkarte auf Truth Social, auf der Venezuela als 51. US-Bundesstaat eingezeichnet ist. 

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Das Land reagierte umgehend. «Venezuela ist keine Kolonie, sondern ein freies Land», erklärte die neue Präsidentin des Landes, Delcy Rodríguez vor Journalisten. Man werde die eigene Souveränität bis aufs Blut verteidigen.


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