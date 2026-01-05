Irrer Hype um Maduros schlabbrige Nike-Trainerhose

Donald Trump hat auf Truth Social ein Foto von Nicolás Maduro im Trainingsanzug gepostet. Kurz darauf war der Trainer von Nike in den USA ausverkauft. In der Schweiz gibts das kultige Teil noch. Aber nicht mehr in allen Grössen.

Trump-Post macht Maduro unfreiwillig zur Mode-Ikone mit Nike-Trainingsanzug

Social Media feiert «Maduro Fit», Nike-Fleece verkauft sich weltweit rasant

In der Schweiz kostet das Oberteil bis zu 140 Franken

Patrik Berger Redaktor Wirtschaft

Donald Trump (79) hat mit einem einzigen Post auf Truth Social einen weltweiten Mode-Hype ausgelöst. Der US-Präsident veröffentlichte ein Bild der Festnahme von Nicolás Maduro (63) – und machte den venezolanischen Machthaber damit unfreiwillig zur Stil-Ikone.

Die Szene ist ikonisch: US-Spezialkräfte nehmen Maduro bei einer nächtlichen Operation fest und bringen ihn in die USA. Auf dem Foto sieht man den 63-Jährigen gefesselt an Bord des Kriegsschiffs USS Iwo Jima, mit Augenbinde und Gehörschutz. In der Hand hält er eine Wasserflasche. Er trägt einen grauen Nike-Trainingsanzug Modell «Nike Tech Fleece Hoodie».

In den USA fast ausverkauft

Kaum war das Bild online, explodierten die sozialen Netzwerke. Die Welt ist verrückt nach Maduros Schlabber-Look! Im Netz wurde der Look als «Maduro Fit» gefeiert, Memes überschwemmten Social Media – und die Verkäufe des grauen Nike-Tech-Fleece schossen durch die Decke. Innerhalb weniger Stunden war die Farbe «Dark Grey Heather/Black» im US-Onlineshop von Nike praktisch ausverkauft, wie das Lifestyleportal Hypebeast berichtet. Nur vereinzelt waren noch kleine Restbestände zu finden. Auch in Europa wird der Trainingsanzug, den man schon seit 2013 kaufen kann, plötzlich wieder zum Bestseller, wie die Bild berichtet.

Und in der Schweiz? Bei Zalando ist das Oberteil für 120 Franken fast ausverkauft. Es ist nur noch in Grösse L lieferbar. Die dazu passende Hose für 115 Franken ist nicht mehr lieferbar. Ausverkauft! Bei Manor kostet das angesagte Traineroberteil 140 Franken. Ist aber noch in allen Grössen erhältlich. Die Hose gibts nur noch in wenigen Grössen, für 120 Franken. Auch beim Schweizer Ableger von Nike ist die Hose (115 Franken) bereits ein rares Gut. Das Oberteil (135 Franken) gibts noch in allen Grössen.

Bei Nike dürfte man sich ob der grossen Gratis-Publizität erfreut die Hände reiben. Geäussert hat sich der Sportartikel-Multi mit Sitz im amerikanischen Oregon bislang noch nicht. Er wäre aber blöd, wenn er die Produktion des gehypten Schlabber-Trainers nicht schleunigst hochfahren würde.