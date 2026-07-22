Pan-Am-Wrack nach über 70 Jahren im Meer entdeckt

Nach 74 Jahren wurde das Wrack der Pan-Am-Maschine Clipper Endeavor entdeckt. Die Passagiermaschine stürzte 1952 bei einer Notwasserung vor Puerto Rico ab. Nur 17 von 69 Insassen überlebten das Unglück.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Wrack der Pan-Am-Maschine Clipper Endeavor nach 74 Jahren entdeckt

Flugzeug in 600 Metern Tiefe, noch grösstenteils intakt, lokalisiert

Nur 17 von 69 Menschen überlebten den Absturz am 11. April 1952

Mattia Jutzeler Redaktor News

Am 11. April 1952 war die Clipper Endeavor der Fluggesellschaft Pan Am in San Juan, Puerto Rico, Richtung New York gestartet. Kurz nach dem Start fielen jedoch beide Triebwerke der viermotorigen Passagiermaschine auf der rechten Seite aus. Der Pilot musste eine Notlandung auf dem Wasser durchführen. Die Maschine versank im Meer.

Dort blieb das Flugzeug über 70 Jahre lang verschollen. Erst am 2. Juni wurde die Maschine wiederentdeckt. Ein Suchteam der Air/Sea Heritage Foundation konnte das Wrack am Meeresboden in einer Tiefe von über 600 Metern lokalisieren. Die Maschine ist noch grösstenteils intakt und konnte deshalb zweifelsfrei identifiziert werden.

Die Clipper Endeavor wird in einer der kommenden Episoden der Sendung «Expedition Unknown» auf dem Discovery Channel präsentiert werden. «Wir sind alle verblüfft und begeistert von dieser Entdeckung, fühlen uns aber zugleich demütig, wenn wir daran denken, was an diesem Ort vor so langer Zeit geschehen ist», schrieb der Präsident der Heritage Foundation in einer Mitteilung. Das Unternehmen entdeckt und untersucht historisch wertvolle Wracks.

Wegweisender Unfall

Der Absturz der Pan-Am-Maschine hatte einen nachhaltigen Einfluss auf die moderne Luftfahrt. Von den 69 Passagieren an Bord überstanden nämlich alle den Aufprall auf dem Wasser. Letztendlich sollten aber nur 17 Menschen das Unglück tatsächlich überleben, wie das Fachportal «Aerotelegraph» schreibt.

Vor dem Start wurden nämlich keine Sicherheitsinstruktionen gegeben. Obwohl also Rettungsinseln und Schwimmwesten an Bord vorhanden waren, wussten die meisten Passagiere nicht, was zu tun war. Viele weigerten sich sogar, das Flugzeug überhaupt zu verlassen. Zwölf Reisende überlebten den Absturz, zusammen mit allen fünf Crewmitgliedern.

Das Unglück ebnete den Weg zu den heutigen Sicherheitsroutinen vor dem Start eines Flugzeugs.