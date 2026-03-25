Die letzten drei Minuten vor dem Flugzeug-Crash in LaGuardia rekonstruiert

2 Minuten, 45 Sekunden vor Landung

Die Besatzung fährt das Fahrwerk aus.

2 Minuten, 22 Sekunden

Die Flugbesatzung meldet sich beim Tower von LaGuardia.

2 Minuten, 17 Sekunden

Der Tower von LaGuardia erteilt dem Flugzeug die Landefreigabe für Piste 4 und teilt mit, dass es als Nummer zwei zur Landung anstehe.

1 Minute, 26 Sekunden

Ein «Electronic-1000-Callout» wird vom sogenannten Enhanced Ground Proximity Warning System (EGPWS) ausgelöst – ein Sicherheitsradar in Flugzeugen, das Kollisionen mit dem Boden oder Hindernissen verhindert. Dieses zeigt an, dass sich das Flugzeug 1000 Fuss über dem Boden befindet.

1 Minute, 12 Sekunden

Die Flugzeugbesatzung bestätigt, dass die Checkliste für die Landung vervollständigt ist.

1 Minute, 3 Sekunden

Ein Flughafenfahrzeug funkt den Tower an, doch diese Übertragung wird von einer anderen Funkmeldung überdeckt. (Die Quelle dieser zweiten Übertragung wird bislang noch identifiziert.)

0 Minuten, 54 Sekunden

Die Flugbesatzung bestätigt, dass sich das Flugzeug noch 500 Fuss über den Boden befinde und im stabilen Anflug sei.

0 Minuten, 40 Sekunden

Der Tower von LaGuardia fragt, welches Fahrzeug eine Piste überqueren müsse.

0 Minuten, 28 Sekunden

Das Fahrzeug 1 funkt den Tower von LaGuardia an.

0 Minuten, 26 Sekunden

Der Tower bestätigt diese Funkmeldung.

0 Minuten, 25 Sekunden

Das Fahrzeug 1 fragt beim Tower an, ob es die Piste 4 beim Rollweg Delta überqueren dürfe.

0 Minuten, 20 Sekunden

Der Tower erteilt Fahrzeug 1 die Freigabe.

0 Minuten, 19 Sekunden

Ein «Electronic-100-Callout» des EGPWS wird ausgelöst. Das Flugzeug befindet sich also 100 Fuss über Grund.

0 Minuten, 17 Sekunden

Fahrzeug 1 bestätigt die Freigabe zum Überqueren der Piste.

0 Minuten, 12 Sekunden

Ein «Electronic-30-Callout» wird durchgegeben. Das Flugzeug befindet sich noch 30 Fuss über Grund. Gleichzeitig instruiert der Tower einen Flug von Frontier Airlines, an seiner Position zu bleiben.

0 Minuten, 9 Sekunden

Der Tower weist Fahrzeug 1 an, anzuhalten. Der Fluglotse bemerkt seinen Fehler.

0 Minuten, 8 Sekunden

Ein Geräusch deutet darauf hin, dass das Flugzeug gelandet ist.

0 Minuten, 6 Sekunden

Es kommt zu einer Übergabe der Steuerung von einem Piloten an den anderen.

0 Minuten, 4 Sekunden

Der Tower weist Fahrzeug 1 erneut an, anzuhalten. Wenig später kommt es zur Kollision.