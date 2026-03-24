Bei der Landung einer Air-Canada-Maschine auf dem Flughafen LaGuardia starben zwei Piloten. Das Flugzeug kollidierte mit einem Feuerwehrauto. Ermittlungen sollen klären, ob ein Fehler eines Fluglotsen die Ursache war.

War der Fluglotse allein im Tower?

War der Fluglotse allein im Tower?

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Air-Canada-Flugzeug kollidiert in New York mit Bodenfahrzeug: Zwei Tote

Fluglotse möglicherweise für zwei Positionen gleichzeitig zuständig gewesen

72 Passagiere, 4 Crew-Mitglieder an Bord, Untersuchungen durch NTSB laufen War diese Zusammenfassung hilfreich? Ja Nein Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Janine Enderli Redaktorin News

Ein tragischer Unfall auf dem Flughafen LaGuardia forderte am Sonntagabend (Ortszeit) zwei Menschenleben: Ein Air-Canada-Flugzeug – eine Bombardier CRJ-900 mit 72 Passagieren und vier Crew-Mitgliedern – kollidierte mit einem Bodenfahrzeug, das gerade die Landebahn überquerte.

Beide Piloten, «zwei junge Männer am Anfang ihrer Karriere», wie Behördenvertreter sagten, verloren dabei ihr Leben. Unweigerlich steht die Frage im Zentrum: Hätte die Tragödie verhindert werden können?

1:03 «Ich habe es vermasselt»: Plötzlich werden die Funksprüche hektisch

Minister Duffy reagiert auf Gerüchte

US-Verkehrsminister Sean Duffy widersprach am Montag Gerüchten, dass nur ein Fluglotse zum Unfallzeitpunkt im Kontrollturm anwesend war.

«Diese Behauptung ist falsch», erklärte der Minister an einer Pressekonferenz. Duffy sagte nicht, wie viele Menschen sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Kontrollturm aufhielten.

Laut übereinstimmenden Berichten könnte es jedoch sein, dass der Lotse für zwei Positionen gleichzeitig zuständig war. Ein Audio-Mitschnitt von «LiveATC» zeigt, dass derselbe Lotse sowohl das Bodenfahrzeug zu einem Flugzeug dirigierte, das «ein Problem mit einem Geruch gemeldet» hatte als auch einem ankommenden Delta-Flugzeug ein Durchstartmanöver anordnete.

«Ich habe es vermasselt»

Der betroffene Fluglotse übernahm auf einem Funkmitschnitt indirekt die Verantwortung für das Unglück. «Wir hatten einen Notfall und ich habe einen Fehler gemacht.»

Duffy erklärte gegenüber Reportern zudem, dass die nationale Verkehrssicherheitsbehörde (NTSB) Ermittlungen durchführe und weitere Einzelheiten bekannt geben werde.