Ein Flugzeug von Air Canada kollidierte am New Yorker Flughafen LaGuardia mit einem Fahrzeug am Boden. Erste Bilder nach dem Crash zeigen eine völlig zerstörte Flugzeugnase.

Janine Enderli Redaktorin News

Unfall in New York: Eine Maschine von Air Canada Express ist am Montag bei der Landung auf dem Flughafen LaGuardia in New York verunfallt.

Ersten Berichten zufolge kollidierte der Flieger auf der Piste mit einem Feuerwehrauto. Es gibt offenbar mindestens vier Verletzte.

Bilder aus den sozialen Medien zeigen, dass die Front des Flugzeugs völlig zerstört ist. Die Maschine hing schräg in der Luft.

Der zuständige Fluglotse versuchte, das Feuerwehrauto noch zum anhalten zu bewegen, was ein Ausschnitt des Funkverkehrs zeigt. «Truck 1 anhalten, Truck 1 anhalten», warnte der Mann. Später tauscht er sich mit einem Kollegen über den Crash aus. «Wir hatten vorhin einen Notfall und ich habe es vermasselt», so der Lotse. «Das war nicht schön, anzusehen.»

1:03 «Ich habe es vermasselt»: Plötzlich werden die Funksprüche hektisch

Sicherheitskräfte unter den Verletzten

Wie die «New York Post» unter Berufung auf Quellen berichtet, wurden mindestens zwei Sicherheitskräfte verletzt. Laut «NBC News» wurden zudem der Pilot und Co-Pilot des Fliegers schwer verletzt.

Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hat vorübergehend alle Landungen und Starts am Flughafen LaGuardia eingestellt.

An Bord des Flugzeuges – einer Bombardier CRJ-900 – befanden sich 76 Passagiere und vier Crew-Mitglieder, deren Zustand derzeit untersucht wird. Die Maschine kam aus Montréal.

Ersten Einschätzungen zufolge könnte der Flughafen bis 18 Uhr Ortszeit (0 Uhr Schweizer Zeit) geschlossen bleiben.